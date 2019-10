09:34 Uhr

Der Sportpark wächst Schritt auf Schritt

Wie der TSV Bobingen seine Ausbaupläne im Stadion an der Hoechster Straße trotz Kostensteigerungen nach und nach umsetzt. Gerade entsteht die neue Tribüne. Und danach soll es noch weitergehen.

Von Pitt Schurian

Der TSV Bobingen kommt beim Ausbau seines Stadions an der Hoechster Straße wieder einen Schritt weiter. Im neuen „Siegmund Sportpark“ hat der Bau der Zuschauertribüne begonnen.

Rund 300 Zuschauerplätze unter Dach

In sechs Wochen soll sie stehen, sagt das Montageteam vor Ort. Bereits an den ersten beiden Tagen kam es schnell voran. Trotz Nässe und Kälte stehen schon die ersten Stützpfeiler der Stahlkonstruktion. Auf ihr werden ab nächster Woche Betonfertigteile aufgelegt. Sie bilden später den Unterbau für 165 Sitzplätze sowie 130 Stehplätze auf der obersten Stufe. Die Sitzschalen aus Kunststoff werden im TSV-Blau strahlen. Unter den Stufen werden Lagerräume eingerichtet.

Anfangs ging es noch um D-Mark

Die Tribüne wird 20 Meter breit, rund sieben Meter hoch und ist auf eine Tiefe von 7,5 Meter überdacht. Damit wird ein Projekt Wirklichkeit, das seit über 20 Jahren in Bobingen beschäftigte. Zunächst hatte die Stadt lange in eigener Verantwortung nach einer Zukunft für ihr altes Leichtathletikstadion gesucht. Es war auch für den Schulsport nicht mehr zeitgemäß. Eine Hauptvoraussetzung für eine intensive Nutzung wurde von Anfang an in einer überdachten Tribüne gesehen. Die dazugehörigen Sporträume sollten in ihrem Unterbau unterkommen. Unterschiedliche Gestaltungs- und Konstruktionsmöglichkeiten wurden erörtert. Auch ein Zeltdach aus Trevira-Planen. Doch alle Ideen scheiterten am fehlenden Geld. Im Jahr 2000 ging es dabei um vier Millionen D-Mark.

Die Frage, ob es eine Lösung aus einem Guss, oder eine Entwicklung in kleinen Schritten geben solle, spaltete nicht nur den Stadtrat, wie in dieser Zeitung nachzulesen war. Eine Bürgerinitiative formierte sich gegen eine große Verschuldung der Stadt durch den Stadionausbau und drohte mit einem Bürgerentscheid. Der damalige FBU-Stadtrat Helmut Schwalber warb für eine billigere Alternative: einen Tribünenbau aus Stahl- und Betonfertigteilen. Eine Standard-Lösung statt einer Maßanfertigung sollte her. Damals stand er mit diesem Vorschlag ziemlich alleine da.

Ein Deal brachte die Wende

Eine Lösung der Finanzierungsnöte zeichnete sich erst nach 2006 ab, als die Stadt und der TSV einen Deal zu erörtern begannen. Bis zum Ziel dauerte es noch weitere Zeit: Schließlich tauschten sie das Stadion an der Hoechster Straße gegen das TSV-Areal am Wiesenhang ein, wo es künftig dem Wohngebiet Platz bieten soll.

Die Grundidee war unter anderem, dass ein Verein bei der Sammlung von Fördermittel mehr Möglichkeiten habe, als eine Kommune. Doch die Finanzkrise 2008 kam dazwischen und auch der TSV stieß an Grenzen. Inzwischen waren die Baukosten auf 3,5 Millionen Euro geschätzt worden. Es folgten Jahre der Verhandlungen mit Landratsamt und Landessportverband über Zuschüsse für abgespeckte Varianten. Erst 2017 gelang es dem inzwischen siebten TSV-Präsidenten, der mit dem Projekt befasst war, den Baubeginn zu verkünden. Klaus Förster hatte mit seinem Verein und mit Unterstützung durch die Stadt Bobingen alle Genehmigungen und Förderzusagen in der Tasche.

Am Mittwochmorgen stand er nun am Spielfeldrand und sprach mit den Arbeitern über Details am Tribünenbau und was danach an Anschlussarbeiten folgen müsse, damit der Neubau für Besucher sicher erreichbar ist. Denn das Umfeld zwischen dem neuen TSV-Heim und der Tribüne ist derzeit ein lediglich grob befestigter Platz. Als Parkplatz werde zunächst notfalls eine Kiesfläche reichen müssen, sagt Förster. Wichtig ist ihm, eine Etappe weiter zu sein. „Wir machen das alles Schritt auf Schritt. Anders geht es nicht. Ich bin schon wieder unterwegs, um Geld einzusammeln.“ Diesmal geht es um die Außenanlagen.

Und diese werden nicht der letzte Ausbauschritt sein. Förster hofft auf einen Pavillon als Pausenpunkt für Sportler und Treffpunkt für Familien mit Kindern. Doch zunächst freut er sich, die neue Tribüne in die Höhe wachsen zu sehen. Der neue Hauptsponsor macht sie mit einer nicht näher genanten Spende in sechsstelliger Höhe möglich.

Die Gesamtkosten des TSV-Projektes in seiner jetzigen Form beziffert Förster auf 2,2 Millionen Euro. Seine Vorgänger an der TSV-Spitze hatten schon mit niedrigeren und mit höheren Summen jongliert.

Die Kostenschätzungen schwanken

Eigentlich wollte der TSV die Gesamtkosten durch Einsparungen deutlich unter zwei Millionen Euro halten. 2014 hatte er gehofft, mit 1,84 Millionen auszukommen. Doch mit jedem Jahr werden auch Bauarbeiten teurer. Hinzu kommt die starke Auslastung der Baubranche. In diesen Boomjahren müssen sich Firmen nicht um Aufträge reißen. Das merkt Förster gerade, wenn er sich um die Finanzierung der Parkplatz-Pflasterung sorgt. Veranschlagt waren 175 000 Euro, sagt er. Die Ausschreibung stelle den Verein inzwischen auf 350 000 Euro ein.

Doch Schritt auf Schritt nehme der Sportpark formen an. Seit dem Sommer ist er nach dem Hauptsponsor, der Bernd Siegmund GmbH aus Oberottmarshausen, benannt. Und er wird schon gut genutzt. Denn er bietet nicht nur Fußballern eine Spielstätte. Das neue Sportheim wird auch an diesem Werktagvormittag besucht. Gymnastikfrauen kommen hier gerade zusammen. Vom Yoga bis zum Shorinji Kempo hätten viele Abteilungen hier eine neue Sportheimat gefunden, sagt Förster.

