Der Stadtrat füllt die ganze Stadthalle aus

Plus Wegen der Corona-Krise tagt der Schwabmünchner Stadtrat an einem ungewöhnlichen Ort. Der Haushalt 2020 wurde genehmigt. Warum der Plan nicht unbedingt Bestand hat.

Die Bürgervertreter saßen weit voneinander entfernt, jeder einzelne Platz nochmals durch einen Tisch getrennt. In der hell erleuchteten Stadthalle trafen sich, wo sonst das Publikum Konzerte und Theater verfolgt, die Mandatsträger und folgten der außergewöhnlichen Stadtratssitzung zum Haushalt 2020.

Die Fraktionsvorsitzenden blickten in ihren Stellungnahmen nach der Haushaltsrede von Bürgermeister Lorenz Müller vorsichtig und zwiegespalten in die Zukunft. „Ich wünsche mir, dass der Haushalt Realität wird“, sagte Bernhard Albenstetter für die CSU. „Der Plan ist gelungen. Wir werden möglicherweise überlegen müssen, was wichtig ist“, fasste Reinhold Weiher für die Freien Wähler zusammen. „Der Haushaltsplan ist eine wohlgemeinte Absichtserklärung, der mit Verschiebungen einhergehen kann“, kommentierte Bernd Zeitler für die SPD. Johann Pfänder resümierte für die Grünen: „Wir haben viele Wünsche und Projekte geplant. Aufgrund der Situation müssen wir flexibel sein.“ Einstimmig billigte das Gremium den Haushaltsentwurf, der in verschiedenen Ausschüssen intensiv vorbereitet wurde.

Haushaltssperre oder Nachtragshaushalt nicht ausgeschlossen

Woher diese vorsichtigen, ja pessimistischen Töne kamen, nachdem im Vorfeld alles besprochen worden war, liegt auf der Hand. Schon zuvor hatte Bürgermeister Müller angedeutet: „Wir müssen heute den Haushalt 2020, wie wir ihn vor der Corona-Pandemie geplant und beraten haben, verabschieden. Das vorliegende Zahlenwerk ist lediglich ein Plan, der aufgrund der zu erwartenden Veränderungen sowohl auf der Einnahmen- und Ausgabenseite Abweichungen erfahren wird“, sagte Lorenz Müller. Je nach Entwicklung kann er Instrumente wie Haushaltssperre oder sogar einen Nachtragshaushalt nicht ausschließen. Begründet seien die Unsicherheiten mit deutlichen Einbrüchen bei Steuereinnahmen und derzeit nicht kalkulierbaren Ausgaben wegen der Corona-Krise.

Die Bauarbeiten in der Fuggerstraße haben begonnen: Für Autofahrer ist derzeit kein Durchkommen mehr. Bild: Carmen Janzen

Mit knapp 51,94 Millionen Euro (2019 47,06 Millionen Euro) erarbeitete die Kämmerei unter der Leitung von Bernhard Jauchmann einen Rekordhaushalt, wie Müller hervorhob. Der Verwaltungshaushalt weist einen Betrag von 35,413 Millionen Euro und der Vermögenshaushalt 16,525 Millionen Euro auf. „Ich bin davon überzeugt, dass wir die Einnahmen durch Steuern und Zuweisungen von rund 21,3 Millionen Euro aufgrund der derzeitigen Situation nicht erreichen werden“, sagte der Bürgermeister bei der Vorstellung der Zahlen. Für das Personal wende die Kommune 6,5 Millionen Euro (18,5 Prozent der Ausgaben im Verwaltungshaushalt) auf. Im Vermögenshaushalt würden, einschließlich der übertragenen Haushaltsausgabereste aus 2019, 18 Millionen Euro real für Investitionen in die Zukunft der Stadt ausgegeben. Ohne die Auswirkungen der Corona-Krise bedürfe es einer Neuverschuldung von 4,88 Millionen Euro. „Aufgrund der insgesamt niedrigen Verschuldung der Stadt und des aktuell tiefen Zinsniveaus halte ich diese Summe für vertretbar“, argumentierte das Stadtoberhaupt.

Die wichtigsten Investitionen

Die Investitionen beträfen Projekte wie die Außenanlagen des Dorfgemeinschaftshauses in Schwabegg, Restteile der Mauersanierung sowie den neuen Westeingang des Schwabmünchner Friedhofs, die Generalsanierung des alten Rathauses, den Ausbau der Fuggerstraße, den Netzausbau und die Sanierung der Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung in Teilen der Stadt. Auch der notwendige Ausbau der Kinderbetreuungsplätze schlägt sich im Haushalt nieder. „Für die Erweiterung des Don-Bosco-Kindergartens und Schwabegg sowie den Neubau des Kindergartens Sankt Anna, wo immer er sein mag, sind erste Mittel in Höhe von 2,5 Millionen Euro eingeplant“, beendete er die exemplarische Aufzählung großer Projekte.

Zwei Punkte hob Müller besonders hervor. „Auch wenn wir nicht genau wissen, wie es weitergeht, sollten wir keine finanziellen Einschnitte im Kulturetat vornehmen. Ebenso ist es wichtig, dass wir mit dazu beitragen müssen, unsere heimische Wirtschaft zu stabilisieren“, sagte er und fügte hinzu, dass dies mit entsprechenden Auftragsvergaben realisiert werden könne.

