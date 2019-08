Der versteckte Festival-Zeltplatz des Singoldsand

Plus Seit einigen Jahren bieten die Singoldsand-Organisatoren zum Festival auch Camping an. Davon wissen viele Besucher und Schwabmünchner noch gar nichts.

Festivalgänger sind das Campen gewöhnt. Gleich vor dem Einlass zum Bühnenareal beginnt normalerweise der bunte Flickenteppich von Pavillons, Zelten und Wohnmobilen. Nicht so auf dem Singoldsand Festival, denn das findet mitten in Schwabmünchen statt. Einen Zeltplatz gibt es aber trotzdem – nur bekommen die meisten Besucher davon gar nichts mit.

Der Platz ist einen Kilometer vom Festival entfernt auf der Bogensportanlage am westlichen Ortsrand. 2015 seien dort die ersten Zelte gestanden, berichtet Muriel Rößler, die das Areal auch dieses Jahr wieder betreut. „Damals waren es Leute vom Festivalteam, vielleicht zehn Zelte standen auf der Wiese“, berichtet sie. Im Jahr darauf hätten die Organisatoren dann erstmals einen Zeltplatz für die Besucher eingerichtet. Seitdem sei die Nachfrage stetig gewachsen, rund 450 Gäste erwartet Rößler diesmal. Die meisten kämen mit Zelten, etwa 50 Personen hätten sich mit Wohnmobilen angemeldet.

Auf dem Zeltplatz geht es sehr familiär zu

Ab Freitagmittag dürfen die Gäste laut offiziellen Angaben anreisen. Doch auf dem Zeltplatz geht es sehr familiär zu, die Helfer lassen mit sich reden. Eine neunköpfige Gruppe hat zum Beispiel ihren großen Pavillon und einige Zelte schon am Donnerstag aufgestellt. Während am Freitag die anderen Besucher schwere Rucksäcke und Lebensmittelkisten auf das Gelände schleppen und sich mit widerspenstigen Zeltplanen herumplagen, sitzen die neun Frühankömmlinge schon gemütlich in ihren Campingstühlen.

Woher sie kommen, ist nicht leicht zu beantworten: „Aus der Schweiz, aus Österreich, München, Berlin, Frankfurt, Düsseldorf, Nürnberg … Mittlerweile sind wir total verstreut“, sagt eine junge Frau, die sich als Susi vorstellt. „Wir haben früher alle in Bayreuth studiert und kommen auf den Zeltplatz, seit es ihn gibt“, berichten ihre Freunde. Ein Teil der Gruppe komme noch nach, zwanzig Personen solle die Gesellschaft am Ende des Tages zählen. Weil 2016 das „Plus Prima leben und stereo“-Festival in Freising nicht mehr stattfand, sei die Gruppe stattdessen nach Schwabmünchen gefahren. Als Singold-Zeltplatzveteranen kennen sie viele der Helfer schon seit Jahren. Organisatorin Rößler zeigt einen Blumenstrauß vor, den ihr Team diesmal von der Feiertruppe geschenkt bekommen habe.

So sieht der Zeltplatz des Singoldsand-Festivals am Freitag kurz nach der Eröffnung aus. Video: Daniel Weber

Am Samstagmittag haben sich die letzten Gäste eingefunden, 450 Personen zelten auf dem Gelände. Video: Daniel Weber

Im Laufe des Freitags füllt sich der Platz nach und nach mit Zelten, wenngleich dort immer weniger Menschen zu sehen sind: Die Leute zieht es zu den Bühnen, die meisten kommen erst spät in der Nacht zurück, einige lassen den Tag mit einer kleinen Party am Zelt ausklingen. Doch trotz Musik und guter Laune stört das Anwohnerin Margot Erckens nicht: „Die jungen Leute sind sehr kultiviert, mit denen gibt es keinen Ärger“, berichtet sie. Ihre Enkelkinder würden hin und wieder hinüber zu den Zelten gehen und würden dort immer nett aufgenommen. Auch sie schaue manchmal vorbei und käme schnell mit den Leuten ins Gespräch. In der Nacht sei das Treiben auf dem Platz nicht laut und seit zwei Jahren habe sich auch das Parkplatzproblem gelöst: „Seitdem weisen die Organisatoren Parkplätze auf die Wiese aus“, sagt Erckens. Etwas unruhig werde sie nur, wenn Festivalgänger unter den Bäumen vor dem Zeltplatz im Schlafsack übernachten. „Wenn da einer liegt und sich bis zum Mittag nicht regt, macht ich mir irgendwann Sorgen“, erzählt sie und lächelt. Aber bisher sei noch jeder wieder aufgestanden.

Für die Singoldsand-Camper gibt es seit 2019 eine Yogastunde

Am Samstagvormittag lagen dort tatsächlich Dutzende Menschen auf Matten und Decken. „Wir haben dieses Jahr zum ersten Mal eine Yogastunde organisiert“, erklärt Rößler. Die war offensichtlich gleich auf Anhieb ein voller Erfolg. Obwohl nicht alle Gäste von der Sporteinlage überzeugt waren: Julius Kühmstedt und seine drei Freunde aus Augsburg sehen sich das Treiben skeptisch an, während sie vor dem Zeltplatz im Schatten der Bäume sitzen. „So früh am Tag verträgt das mein Magen nicht“, sagt Kühmstedt. Stattdessen suchen die Freunde auf dem Smartphone nach einem Gasthof in der Nähe, der Zwiebelrostbraten auf der Speisekarte stehen hat.

Für Festivalverhältnisse rangiert der Zeltplatz für das Singoldsand übrigens ziemlich weit oben auf der Luxusskala: Statt der üblichen Dixi-Toiletten gibt es Sanitärcontainer mit Waschbecken, Duschen und WCs mit Wasserspülung. Vormittags verkaufen die Helfer am Eingang Frühstück. Und die Camper haben große Freiheiten: „Auf Platzeinweiser verzichten wir inzwischen“, sagt Rößler. Die Gäste dürften ihre Zelte nach Belieben in den abgesteckten Bereichen aufschlagen. Weil alle sehr hilfsbereit und entgegenkommend seien, gebe es dabei keinen Ärger.