vor 55 Min.

Die Augusta-Bank bekommt einen neuen Namen

Das Geldhaus fusioniert mit der VR Bank Kaufbeuren. Das hat für einige Kunden Folgen, Filialschließungen sind nicht geplant.

Von Elmar Knöchel

Rund 300 Mitglieder folgten der Einladung des Vorstandes der Augusta-Bank zur Mitgliederversammlung in die Willi-Oppenländer-Halle. Vorstandsmitglied Heinrich Stumpf freute sich, unter den Gästen auch die Bürgermeister von Königsbrunn und Bobingen, Franz Feigl und Bernd Müller, begrüßen zu können.

Beide gingen in ihren kurzen Grußworten auf die Bedeutung einer starken Regionalbank für die heimische Wirtschaft ein. Und sie hoben hervor, dass die Augusta-Bank in beiden Städten noch mit Filialen präsent sei. Gleichzeitig hofften sie, dass dies auch zukünftig so bleiben möge. Unter dem Motto der Bank: „Was einer allein nicht schafft, das schaffen viele,“ gab es dann Informationen zur bevorstehenden, bereits beschlossenen Fusion mit der VR Bank Kaufbeuren. Es sei für die Augusta-Bank ein logischer Schritt gewesen, sich einen passenden Partner zu suchen, erklärte Stumpf. Diesen habe man in der Allgäuer Bank gefunden. Beide seien in etwa gleich groß und hätten ähnliche Kundenstrukturen. Das mache eine Fusion erheblich einfacher. Dabei könnten dann Synergieeffekte genutzt werden und die steigenden Kosten, die Banken vor allem durch den wachsenden Bürokratieaufwand zu tragen hätten, könnten dadurch gesenkt werden. Ein zusätzlicher Pluspunkt sei, dass sich das Filialnetz der beiden Banken so gut wie nicht überschneiden würde. Somit seien keine Filialschließungen geplant und es werde auch keine betriebsbedingten Kündigungen geben, so Stumpf. Besonders erfreut zeigte er sich, dass es für die Kunden und Mitglieder der Augusta-Bank praktisch keine Änderungen gebe.

VR Bank Augsburg-Ostallgäu hat fast 160.000 Kunden und 570 Mitarbeiter

Die Geschäftsanteile der Mitglieder würden in Geschäftsanteile der neuen Bank überführt. Nicht einmal Kontonummern müssten geändert werden. „Da haben wir gut verhandelt. Die Kontonummern werden in Kaufbeuren geändert“, erklärte Vorstandsmitglied Helmuth Geppert. Das einzig neue, auf das sich Kunden und Mitglieder einstellen müssten, sei der Name. Denn aus der bisherigen „Augusta-Bank eG Raiffeisen-Volksbank“ werde nun die „VR Bank Augsburg-Ostallgäu eG“. In beiden Häusern könne man sich über gute Jahreszahlen in 2018 freuen und so entstünde eine große und schlagkräftige Bank mit rund 570 Mitarbeitern, 157000 Kunden und einer Bilanzsumme von 3,3 Milliarden Euro.

Freuen durften sich auch Siegfried Steinhart und Markus Biendl vom TSV Königsbrunn. Sie durften eine Spende von 2500 Euro entgegennehmen. Dieses Geld solle der Jugendarbeit im Verein zugutekommen, so der Vorsitzende des TSV, Siegfried Steinhart.

Nach der Ehrung langjähriger Mitglieder ging man dann mit einer Brotzeit zum gemütlicheren Teil der Veranstaltung über und die Mitglieder hatten Gelegenheit, mit den anwesenden Vorständen über die Fusion und natürlich auch die positiven Geschäftszahlen zu sprechen.

