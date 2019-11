18.11.2019

Die Buchpreis-Jury bekommt nicht immer Recht

Bei der Matinée des Literaturkreises geht es um preisverdächtige Werke. Zwei kommen in Königsbrunn nicht gut weg

Von Andrea Collisi

Einmal im Monat bietet der Königsbrunner Literaturkreis in Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei eine spannende Matinee rund um Bücher, Autoren und den Literaturbetrieb. Bei der letzten morgendlichen Zusammenkunft der Bücherfreunde standen die Bücher der diesjährigen Shortlist zum Deutschen Buchpreis im Mittelpunkt, wozu die Gründerin und Leiterin des Literaturkreises, Marion Kehlenbach, den Zuhörern vorab einige Informationen gab.

Der Deutsche Buchpreis wird als wichtigster deutscher Literaturpreis immer zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse für den Autor des besten deutschsprachigen Buches ausgesprochen. Sechs Bücher schaffen es dabei jeweils auf die Shortlist, aus der eine Jury aus Buchhändlern, Journalisten und Autoren den Sieger wählt. In diesem Jahr erhielt ihn Sasa Stanisic für sein Buch „Herkunft“.

Zusammen mit Heidi Hultsch stellte Kehlenbach anschließend die Bücher der Shortlist vor. Dabei äußerten sich beide auch zu zwei Büchern, die sie nicht überzeugten, wie etwa der Debütroman „Nicht wie ihr“ des Österreichers Tonio Schachinger, bei dem es um die aufregende Welt des Profifußballgeschäftes geht. Allerdings fand die Literaturkreisleiterin diesen Roman zu banal, da er in Sprache und Inhalt sehr viele Klischees bediene und wenig in die Tiefe gehe. Heidi Hultsch wiederum überzeugte das Buch „Das flüssige Land“ von Raphaela Edelbauer wenig, das von einer Physikerin handelt, die ihre verstorbenen Eltern in der alten Heimat begraben möchte. Doch dieser Ort ist in keiner Karte verzeichnet. Hultsch war von diesem Roman nicht angetan, da er an einigen Stellen unglaubwürdig wirkte und die physikalischen Theorien der Hauptfigur mit vielen Worten unnötig aufgebläht wurden. Alle anderen Bücher wurden von den beiden Vortragenden sehr empfohlen. „Winterbienen“ von Norbert Scheuer, angelegt nach wahren Überlieferungen in der Eifel im Kriegsjahr 1944/45, handelt von einem Imker. Er versucht, Juden über die belgische Grenze zu schmuggeln, mit all seinen Ängsten und Liebschaften. „Der Leser erfährt viel über die Imkerei, die gewählte Tagebuchform macht die Geschichte authentisch und die eingeflochtenen lateinischen Zitate sind wunderschön“, lobte Marion Kehlenbach.

Positiv bewertete sie auch das Buch „Brüder“ von Jackie Thomae. Es erzählt die Geschichte zweier Halbbrüder, die sich nicht kennen und unterschiedlich aufwachsen. Die Fragen, die beide Männer ans Leben stellen, sind aber dieselben. Zu Heidi Hultschs Favoriten gehörte zunächst das Buch „Kintsugi“ von Miku Sophie Kühmel. Der Ensembleroman beschreibt vier Personen und ihr Verhältnis zueinander. „Das Wort Kintsugi kommt aus dem Japanischen und man versteht darunter das Kunsthandwerk, zerbrochenes Porzellan mit Gold zu reparieren“, wie Hultsch den Zuhörern erklärte.

Krönender Abschluss der Matinee war die Vorstellung des Siegers des diesjährigen deutschen Buchpreises: „Herkunft“ von Sasa Stanisic. In skurrilen und liebenswerten Episoden erzählt der Autor von seinen Vorfahren, Eltern und Freunden. Ihm gelingt in eloquenter Weise die attraktive Mischung aus Autobiografie und Roman. „Er hat ein feines Gespür für Sprache; ich habe einiges nachvollziehen können und es hat mich berührt“, unterstrich Heidi Hultsch. Aus allen Büchern wurden den Gästen bei der Matinée Passagen vorgetragen und anschließend Fragen dazu beantwortet.

Die nächste Literarische Matinee findet am Donnerstag, 21. November, um 10 Uhr in der Stadtbücherei statt. Dann geht es um Biografien und Freundschaften.

Themen folgen