vor 20 Min.

Die Gäste bringen Alphörner mit

Der Starkregen vermasselt fast das Großaitinger Konzert

Die Instrumente waren gestimmt, alle Musiker standen an ihrem Platz, es konnte los gehen. Der Großaitinger Musikverein lud zur Sommerserenade unter freiem Himmel im Pausenhof der Grundschule ein. Als die ersten Regentropfen fielen, war die Stimmung noch gut. „Das zieht vorüber“, kam aus dem Publikum. Das machte Hoffnung, denn bei Regen sollte die Veranstaltung ausfallen. Doch der einsetzende Starkregen kam dann doch überraschend, und so blieb es den 250 Zuschauern und 100 Musikern nur noch übrig, die Instrumente, Notenständer und durchnässten Notenbücher zu fassen und in die Grundschule zu laufen.

Bürgermeister Erwin Goßner entschloss spontan, für die Serenade die Turnhalle der Grundschule zu bestuhlen, da er die Musiker und Besucher nicht wieder nach Hause schicken wollte.

Zu Gast waren in diesem Jahr zum ersten Mal mit dem Blasorchester Königsbrunn und dem Musikverein Rammingen zwei weitere Vereine. „Die Serenade gibt es jetzt schon viele Jahre mit zwei Musikvereinen. Dieses Jahr wollten wir es etwas anders gestalten und luden daher zusätzlich die zwei Vereine ein“, so Ernst Stauderer, Vorsitzender des Großaitinger Musikvereins.

Der Ramminger Musikverein spielte unter Leitung von Andreas Polkas und Walzer aus ihrem aktuellen Programm, und das Blasorchester Königsbrunn lud unter der Leitung von Oliver Stahl mit einem Medley aus dem Musical „West Side Story“ und Popsongs der 80er zum Mitsingen ein. Mit dem Posaunenexpress, dem Lied „Ein Leben lang“ und Hits von Abba der Großaitinger war es ein bunt gemischtes Programm aus klassischer Volksmusik und Hits für Jung und Alt. Für Michael Herrles, den Dirigent des Großaitinger Musikvereins, war es die erste Serenade im Verein: „Ich bin erst seit März hier in Großaitingen Dirigent. Es ist für mich eine große Herausforderung, den wissbegierigen Musikern eine gute Mischung aus traditioneller und moderner Musik zu übermitteln. Aber sie sind sehr offen und spielen gern, das macht es für mich leichter.“ Eine Überraschung hatten die Ramminger noch im Repertoire. Als Dank für das spontane Ständchen des Großaitinger Musikvereins zum Vatertagsfest in Rammingen brachte Andreas Rest seine Alphornbläser mit nach Großaitingen. Diese bedankten sich mit dem „Hirtenruf“ für den Besuch in Rammingen. Unter großem Applaus beendeten die drei Musikvereine die Serenade. Zusammen spielten sie den eigens für das 50-jährige Bestehen des Musikverein Rammingen von Michael Schiegg komponierten Marsch „Nobis Musicis“ („Für uns Musiker“), dirigiert von Andreas Rest.

Trotz des Regens war es ein gelungener Abend, mit dem spontanen Umzug ins Trockene, grandiosen Musikdarbietungen und einem begeisterten Publikum. (krun)

