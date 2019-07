vor 32 Min.

Die Liebe kam beim Tanzen

Bei Ilse und Robert Schlund hat es beim ersten Treffen gleich gefunkt – jetzt feiern sie goldene Hochzeit

Von Ingeborg Anderson

Es war ein Apriltag im Jahr 1966, der für Ilse und Robert Schlund zu Schicksalstag wurde: Die tanzbegeisterte Ilse besuchte erstmals ohne die Begleitung der Mama das Tanzlokal Schuster in Neusäß. Robert war mit seinen Freunden dort. Sobald er Ilse entdeckte, war es um ihn geschehen. Er zögerte keinen Augenblick, sie aufzufordern, und holte sie für fast jeden Tanz an diesem Abend. Die Sympathie war gegenseitig, und man verabredete sich für den nächsten Tag. Seither sind sie unzertrennlich. Drei Jahre später, im Juli 1969, wurde geheiratet – zunächst standesamtlich und kurz darauf in der Kirche in Neusäß. „Ja es hat sofort gefunkt“, erinnern sich beide bei ihrer Feier zur goldenen Hochzeit. Es war die berühmte Liebe auf den ersten Blick.

Robert Schlund machte als kaufmännischer Angestellter Karriere, und seine Frau, die gelernte Verkäuferin, blieb, nachdem das Paar einen Sohn und eine Tochter bekommen hatte, zu Hause. Zunächst in Augsburg. Im Jahr 1978 zogen sie nach Bobingen. Ilse Schlund liebte es zu schwimmen und Rad zu fahren, während Roberts Domäne der Garten wurde.

„Die Zeit ist vergangen wie im Flug“, sagt Ilse Schlund. Und beide können auch die Frage nach dem Rezept für 50 glückliche Jahre beantworten: „Verständnis füreinander und miteinander reden“, sagt er. Sie bestätigt das: „Wir haben vielleicht mal g’hackelt, hatten aber nie eine schwere Zeit miteinander“, fügt sie hinzu.

Dennoch hatte die Familie auch immer wieder Schicksalsschläge zu bewältigen – kranke Eltern und vor allem der frühe Tod des Sohnes trafen sie hart. „Das hat uns zusammengeschweißt, wir haben die schwierigen Situationen gemeinsam gemeistert“, sagt der 73-jährige Robert Schlund. An seiner Frau schätzt er vor allem ihre Herzenswärme und ihren Humor, den sie trotz allem nicht verloren hat.

Mit Hingabe kümmerte sich Ilse Schlund um ihre beiden Enkelsöhne, und ihr Ehemann, der früh pensioniert wurde, engagierte sich ehrenamtlich. Er war Ortvorsitzender des VdK und auch acht Jahre im Kreisvorstand des Sozialverbandes. Außerdem arbeitete er mit dem Seniorenbeirat zusammen, mit dem Bobinger Tisch und im Seniorenheim Kursana, kandidierte für den Stadtrat. Seine Frau besucht noch heute im Auftrag des VdK Kranke und Jubilare. Auch Bürgermeister Bernd Müller, der zum Gratulieren vorbei kam, würdigte diesen ehrenamtlichen Einsatz.

Das Tanzen geht heute nicht mehr, denn beide haben gesundheitliche Probleme. Dennoch nehmen sie gerne am Leben teil, besuchen beispielsweise kulturelle Veranstaltungen wie Konzerte oder Kabarett. Ihre goldene Hochzeit feierten Ilse und Robert Schlund im engsten Familienkreise mit einem Ausflug zur Wieskirche und an den Hopfensee. Und ihr Wunsch für die Zukunft: „Noch viele gemeinsame Jahre.“

