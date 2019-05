17:00 Uhr

Die Telefonzelle im Park ist ein Bücherschrank

Über das breitgefächerte Leseangebot in der gelben Telefonzelle freuen sich bei der Eröffnung des Leseparks (von links) Kulturbüro-Leiterin Ursula Off-Melcher, Hildegard Hefele und Kathrin Jörg von der Stadtbücherei sowie Andrea Andrea Stachewicz vom städtischen Betriebshof.

Kultur Rund um das Mercateum finden Literatur- und Musikliebhaber ein vielfältiges Angebot. Bald plätschert auch der Brunnen und Konzerte finden hier statt.

Von Sabine Hämmer

Königsbrunn Passend zur Frühlingszeit mit lauen Lüftchen und milden Temperaturen eröffnete jetzt wieder der Lesepark – die Gartenanlage rund um das Mercateum – seine Pforten. Eine nostalgisch anmutende, gelbe Telefonzelle mit rund 300 Büchern für Kinder und Erwachsene wurde auf Initiative des Kulturbüros in Kooperation mit der Stadtbücherei dort bereits zum siebten Mal platziert.

Hier kann man Bücher auch mitnehmen oder tauschen

Das zur Verfügung gestellte, kostenfreie Lesematerial wird gut angenommen. Die Telefonzelle litt allerdings nach fünf Jahren unter starken Verschleißerscheinungen. „Mittlerweile bestücken wir daher bereits die zweite Zelle, die uns der Betriebshof der Stadt, frisch geputzt aus dem Winterquartier angeliefert hat“, sagt Büchereileiterin Kathrin Jörg. Schmökern, tauschen, mitnehmen – das ist hier das Motto. Interessierte können einen Titel aus dem vielseitigen Angebot auswählen und in idyllischer Gartenatmosphäre genießen.

Wer an einem Buch Gefallen gefunden hat, kann es auch gerne mit nach Hause nehmen. Ersatz kann, muss aber niemand hierfür bringen. „Da das gute Leseniveau gewahrt werden soll, bitten wir darum, nur jugendfreie Literatur in das Telefonhäuschen zu stellen“, so Kathrin Jörg.

Es sollte auch nicht zum Entrümpeln von alten Lexika und beruflicher Fachliteratur, wie in der Vergangenheit bereits geschehen, genutzt werden. „Demnächst wird auch der Brunnen um das Mercateum wieder sprudeln, und die bunten Gartenstühle kommen aus dem Winterquartier“, verrät Andrea Stachewicz vom Betriebshof. „Gerne kann die Anlage auch für die Mittagspause samt Brotzeit genutzt werden, jedoch sollte das Verpackungsmaterial nicht liegengelassen, sondern wieder mitgenommen werden“, so ihr großes Anliegen.

Kostenlose Konzerte im Juli

„Aufgrund der großen Nachfrage gibt es ab Anfang Juli jeweils montags auch wieder drei kostenlose Konzerte im Lesepark“, sagt Kulturbüroleiterin Ursula Off-Melcher. Jeweils ab 19 Uhr sind dort unter freiem Himmel – bei schlechter Witterung im benachbarten Infopavillon 955 – folgende Chöre zu hören: Montag, 8. Juli, der Gospelchor der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde, Montag, 15. Juli, der Konzertchor Vox Corona und Montag, 22. Juli, das Ensemble, Piano&Voice und Il Canzioniere. Erfrischungsgetränke schenkt das Cateringteam gegen eine Spende aus.

Auch das Mercateum hat wieder seinen regulären Betrieb aufgenommen. In dem Welthandelsmuseum wird die Geschichte zum Handel zwischen Bayern und Indien dargestellt. Der Infopavillon mit seinen Dioramen zur Lechfeldschlacht ist ebenfalls zu den angeschlagenen Öffnungszeiten zugänglich.

