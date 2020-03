Die Wähler erfüllen nicht alle Wünsche der Bewerber

Plus Wie die Königsbrunner Parteien das Abstimmungsergebnis einordnen und warum das Zählen diesmal länger gedauert hat.

Die Sitzverteilung im neuen Königsbrunner Stadtrat steht fest. Die CSU hat sich behauptet, die Grünen gewinnen zwei Sitze hinzu, die AfD ist erstmals vertreten und die FDP stellt wieder zwei Stadträte. Größter Wahlverlierer ist die SPD-Fraktion, die sich von sechs auf drei Mitglieder halbiert. Auch bei den Freien Wählern ist die Enttäuschung groß.

Bürgermeister Franz Feigl freut sich, dass er sich weiterhin auf zwölf CSU-Räte stützen darf. Man werde in dieser Woche die Eckpunkte für die nächsten sechs Jahre festzurren und dann in Gespräche mit möglichen Kooperationspartnern gehen. Präferenzen habe er dabei nicht: „Wir gehen ergebnisoffen in die Runden und machen an Inhalten fest, mit wem wir kooperieren.“ Man habe es geschafft, den Menschen zu vermitteln, was machbar sei und keine Luftschlösser gebaut. Grundsätzlich gelte weiterhin, dass man an einer möglichst gemeinsamen Entwicklung im Einvernehmen mit möglichst vielen Fraktionen interessiert sei.





Die Hoffnungen der Freien Wähler haben sich nicht erfüllt. Statt einem weiteren Schritt Richtung Augenhöhe mit der CSU, hat man einen Sitz und Boden verloren. Bürgermeisterkandidat Helmut Schuler zeigte sich schon am Sonntagabend sehr enttäuscht: „Die Rückmeldungen aus dem Wahlkampf und dem Umfeld haben deutlich Besseres erhoffen lassen.“

Königsbrunner SPD will die Wahlschlappe aufarbeiten

Noch schlechter lief es für die Sozialdemokraten. „Mit diesem Ergebnis sind die Ärmsten und Schwächsten unserer Gesellschaft noch unterrepräsentierter“, sagte Bürgermeisterkandidat Nicolai Abt. Man habe versucht, sich gegen den Negativtrend der Bundes-SPD zu stemmen, das habe aber nicht geklappt. Der Ortsverband will in den nächsten Tagen die Wahlschlappe aufarbeiten: „Wir sind natürlich enttäuscht, weil wir alles gegeben haben. Aber es gibt kein Zerwürfnis.“ Er selbst werde sein Stadtratsmandat natürlich antreten.

Bürgermeister-Kandidatin Kirsi Hofmeister-Streit hatte am Sonntagabend den richtigen Riecher: Ihr gutes Ergebnis könne ein Fingerzeig sein für die Stadtratswahl. Mit ihren erreichten fünf Sitzen haben die Grünen zwei hinzugewonnen. „Wir freuen uns sehr, auch wenn wir gerne zweitstärkste Fraktion geworden wären“, sagte Co-Ortsvorsitzender Alwin Jung. Die Themen der Grünen, Klima- und Umweltschutz, seien in der Bevölkerung angekommen. Bemerkenswert sei, dass er nach dem Wahlergebnis der einzige Mann in der künftigen Fraktion sei.

Christian Toth und die FDP Königsbrunn freuen sich über zweiten Ratssitz

Bürgermeisterkandidat Christian Toth und seine Mitstreiter haben einen schönen Wahlabend verbracht. Neben der Freude über das Abschneiden Toths bei der Bürgermeisterwahl feiern die Liberalen den Gewinn eines zweiten Stadtratsmandats. „Platz vier bei der Bürgermeisterwahl mit geringem Abstand auf die Plätze zwei und drei und die Verdoppelung unserer Fraktion – das ist ein richtig gutes Ergebnis“, sagte Toth am Montag. Bei der Wahl 2014 hatte die FDP nur einen Stadtratssitz geholt. Mit Wolfgang Leis, der von der BbK wechselte, kam während der Periode ein zweiter Rat hinzu.

Aus dem Stand hat die AfD mit zwei Sitzen den Sprung in den Stadtrat geschafft. Ganz zufrieden ist Bürgermeister-Kandidat Frank Skipiol dennoch nicht: „Wir hatten mit drei Sitzen gerechnet.“ Von den Negativschlagzeilen der Bundespolitik – zuletzt gab es die Meldung, dass der völkisch-nationale „Flügel“ vom Verfassungsschutz zum Beobachtungsfall erklärt wurde – habe man sich nicht freimachen können. „Ich bin kein Freund von Herrn Höcke und des Flügels. Aber solche Nachrichten treffen uns natürlich härter, weil wir kommunal zum ersten Mal antreten und Menschen uns noch nicht kennen.“

Enttäuscht ist man auch bei der Bürgerbewegung um Bürgermeister-Kandidat Andreas Nieß. Das eine Stadtratsmandat hat man verteidigt, hatte allerdings auf ein zweites gehofft. Die BbK hatte versucht, mit der Umfrage „Stadtsaal oder Familienbad“ ins Gespräch zu kommen. Das habe eigentlich sehr gut funktioniert, sagt Nieß: „Wir hatten viele Rückmeldungen. Aber anscheinend hat es nicht gereicht, uns so weit ins Gespräch zu bringen, dass die Menschen uns ihre Stimme gegeben hätten.“ Man werde am Ergebnis des Abstimmung festhalten und sich für den Bau eines Familienbades einsetzen.

Briefwähler beschäftigen sich in Ruhe mit den Wahlzetteln

Sehr zufrieden ist auch Wahlamtsleiter Roland Krätschmer mit dem Ablauf der Abstimmung. Vor eine Herausforderung stellte die Auszähler die große Zahl an Briefwählern: 6321 Königsbrunner machten von dieser Art der Abstimmung Gebrauch. Und die Wähler nutzten die Möglichkeit, sich in Ruhe mit den Stimmzetteln und der Vergabe ihrer insgesamt 102 Stimmen zu beschäftigen, sagt Krätschmer: „Es war auffällig, dass die Briefwähler verstärkt einzelne Kandidaten statt Listen gewählt und ihre Stimmen gehäufelt haben.“ Das sorgte für langsamere Geschwindigkeit beim Zählen. Nach Mitternacht wurde die Auszählung unterbrochen, um acht Uhr am Montag ging es weiter. Die Arbeit der Wahlhelfer lobt Krätschmer ausdrücklich. Gerade bei der Kommunalwahl sei das kein einfacher Job.

