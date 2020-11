vor 18 Min.

Die "Wampe" kaschiert er mit der Herzchen-Gitarre

Bewie Bauer schlüpfte bei seinem Auftritt in Graben in verschiedene Rollen. Als Mittvierziger versuchte er seine "Wampe" zu kaschieren.

Plus Kabarettist Bewie Bauer zaubert den kulturhungrigen Gästen in Graben immer wieder ein Lächeln ins Gesicht.

Von Reinhold Radloff

Es war keine leichte Aufgabe, unter den derzeit herrschenden schwierigen Bedingungen das Publikum die Alltagssorgen vergessen zu lassen. Bewie Bauer schaffte es beim Auftritt im Gemeindehaus, den Hans Grünthaler von der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen organisiert hatte.

Bauer schlüpfte in die Rolle des schrulligen und überforderten Vorsitzenden des Kulturvereins, den grantelnden Hundeliebhaber, den arroganten Finanzhai, den bierdimpfligen Dorfbürgermeister und den Mitvierziger mit seiner langsam wachsenden Wampe, die er unter anderem mit einer Herzchen-Gitarre zu kaschieren versuchte.

Kabarettist Bewie Bauer wird in Graben auch politisch

Apropos Gitarre: Bauer war virtuos auf dem Seiteninstrument. Und zwischendurch erzählte er von einigen in sein Gehirn eingebrannten Kindheits- und Jugenderlebnissen, vom Völkerballspiel in Wollstrumpfhosen, von Nutella in Senfgläsern, von den Problemen, Zahnarztgattin zu werden, und anderen Traumata.

Ab und zu wurde er ein wenig politisch, sozial und menschlich. Am Ende verwies er auch noch auf seinen Programmflyer: Ihm angehängt ist das Formular eines Organspendeausweises, für den er wirbt.

