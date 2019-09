11:20 Uhr

Die Wertachkliniken bilden sich eigene Nachwuchskräfte aus

19 Absolventen der Pflegeschule feiern jetzt nach dreijähriger Ausbildung ihren Examensabschluss. Das soll dem Pflegenotstand entgegenwirken.

Auch dieses Jahr haben alle 19 Kandidaten der Pflegeschule in den Wertachkliniken das Examen zum Gesundheits- und Krankenpfleger bestanden. Und das mit besonderem Erfolg, teilen die Kliniken mit. „Wir hatten zwei sehr gute Jahrgänge hintereinander“, freut sich Klassenlehrer Oliver Kraus. Und er meint damit nicht nur die guten Leistungen in den theoretischen, praktischen und mündlichen Teilen der Examensprüfung. Die Klasse war in den drei Jahren der Ausbildung eine bunte, gut funktionierende Gruppe, oder, wie Klassensprecher Marcel Trieb es bei seiner Rede formulierte: „Auch wenn es vielleicht nicht immer eine Einhundertausendprozentige Meinungsgleichheit gab, haben wir doch immer zusammengehalten, auch wenn es einmal nicht ganz so einfach war.“

Lehrer aus der Praxis schulen sie

In seinem Rückblick zählte Klassensprecher Trieb einige Höhepunkte der Ausbildung auf, und erklärte: „Wir sind gemeinsam durch anstrengende aber auch schöne Zeiten gegangen, haben gemeinsam vieles erlebt und überlebt und können nun freudig auf drei ereignisreiche Jahre zurückblicken.“

14 bleiben an den Wertachkliniken

Ein großes Kompliment gab es für die Lehrer. Trieb sagte, dass diese ihre Arbeit toll gemacht hätten und ihre Schüler in allen Belangen immer zu hundert Prozent unterstützt hätten. Im Namen aller Schüler bedankte er sich bei den Stationsleitungen, insbesondere aber den Praxisanleiterinnen und -anleitern, und erklärte, sie hätten zahlreiche Stunden aufgewendet, um ihre Schützlinge erfolgreich durch die praktische Prüfung zu boxen. Klinikvorstand Martin Gösele gratulierte allen frisch Examinierten und begrüßte die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wertachkliniken. Von den insgesamt 19 frisch gekürten Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und -pflegern werden 14 weiterhin in den Wertachkliniken tätig sein. Gösele erklärte: „So viele neue, gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind eine sehr wichtige Entlastung für unsere engagierten Pflegekräfte, und es ist ein schönes Kompliment für die Qualität der Pflege in den Wertachkliniken, dass sie alle bei uns bleiben wollen.“

