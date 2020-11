08:55 Uhr

Dramatische Rettung: Feuerwehr zieht zwei Angler aus dem Birkensee

In Gennach rettete ein 22-Jähriger seinen Freund, der in den Birkensee gefallen war.

Ein 18-jähriger Angler stürzte in den Birkensee bei Gennach, sein 22-jähriger Freund sprang hinterher, um ihm zu helfen. Die Feuerwehr zog beide aus dem eiskalten Wasser.

Von Norbert Staub

Ein 18- und ein 22-Jähriger hatten sich am vergangenen Mittwoch am Birkensee bei Gennach zum Angeln getroffen. Gegen 23 Uhr begab sich der 18-Jährige an das stark abfallende Seeufer, verlor dort nach kurzer Zeit das Gleichgewicht und stürzte in den fünf Grad kalten See, berichtet die Polizei.

Der 22-jährige Freund versuchte zuerst noch mit einer Angel, seinen im See treibenden Freund an das Ufer zu ziehen. Als dies jedoch nicht gelang, sprang er ebenfalls in den eiskalten See und konnte den bereits etwas vom Ufer abgetriebenen und völlig regungslosen Freund zurück an das Ufer ziehen.

22-Jähriger setzt Notruf im Wasser ab

Er schaffte es jedoch nicht, den inzwischen bewusstlosen 18-Jährigen die Böschung heraufzuziehen, weswegen er noch im Wasser einen Notruf mit dem Handy absetzte und mit dem fest umklammerten Freund, im eiskalten Wasser auf Hilfe wartete. Die Rettungskräfte der Feuerwehr Gennach konnten den zwischenzeitlich völlig entkräfteten 22-Jährigen zusammen mit seinem bewusstlosen Freund aus dem See heraus ans Ufer ziehen.

Der 18-jährige wurde unterkühlt und bewusstlos zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Nach Informationen der Polizei besteht aber keine Lebensgefahr. Sein 22-jähriger Freund erlitt einen Schock und wurde vor Ort vom Rettungsdienst ambulant behandelt.

Im Einsatz waren neben der Feuerwehr Gennach die Feuerwehren aus Schwabmünchen, Langerringen, Hiltenfingen, Schwabmühlhausen und die Wasserwacht Schwabmünchen sowie Polizisten aus den Inspektionen Schwabmünchen, Bobingen und Augsburg.

