16:45 Uhr

Ehrenbürger und Altbürgermeister feiert 95. Geburtstag

Ehrenbürger und Altbürgermeister Elmar Pfandzelter ist 95 Jahre alt geworden. Die Stadt würdigt ihn mit einem Empfang. Ein Blick auf sein engagiertes Leben.

Von Carmen Janzen

Schwabmünchens Ehrenbürger Elmar Pfandzelter ist 95 Jahre alt geworden, das würdigt der Stadtrat auf seiner aktuellen Sitzung am Dienstagabend und bereitet dem Jubilar einen Sektempfang mit Häppchen. Zahlreiche Familienangehörige und einigen Ehrengäste feiern gemeinsam im Rathaus, darunter Schwabmünchens Neu-Ehrenbürger und Altlandrat Karl Vogele und Landrat Martin Sailer.

„Ein Gestalter seiner Heimat“ titelte unsere Zeitung vor zehn Jahren über Pfandzelter. Das ist er ganz bestimmt. Er zählt zu den bekanntesten Persönlichkeiten der Stadt. Um über ihn und sein Lebenswerk vollumfänglich zu berichten, reicht ein Artikel in der Zeitung nicht. Wenigsten ein Buch sollte es schon sein. Er selbst hat ja mehrere verfasst. Das wäre angemessen, ist an dieser Stelle aber nicht möglich.

Schwabmünchner Geschichten sind legendär

Also, wo fängst man an? Vielleicht bei seiner Kindheit und Jugend, die teils in zahlreichen „Schwabmünchner Geschichten“, die er geschrieben hat, nachzulesen ist. Für die Schwabmünchner Allgemeine schrieb er über Menschen und Begebenheiten aus seiner Heimat. Mehr als 400 Geschichten wurden daraus. Sechs Bände hat er mittlerweile als Buch veröffentlicht.

Oder in den Kriegsjahren von denen er noch heute als Zeitzeuge Schülern in Schwabmünchen jedes Jahr ausführlich berichtet, um die schreckliche Zeit nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.

Wo macht man weiter? Da böte sich nun sein Schaffen als Bürgermeister von Schwabmünchen an, der er von 1980 bis 1992 war. Ebenso bekleidete er das Amt des stellvertretenden Landrats. Politisch sind die Freien Wähler nach wie vor seine Heimat. Ansehen und Respekt genießt er über alle Parteigrenzen hinweg. In seinem Ortsverband ist er mittlerweile Ehrenmitglied. Aber nicht nur dort. In vielen Vereinen hat er sich Zeit seines Lebens an vorderster Stelle engagiert. Der Krankenhausförderverein wurde einst gar in seinem Wohnzimmer gegründet. Die Liedertafel leitete er mehr als 25 Jahre lang als Vorsitzender und er moderiert heute noch die Konzerte der Singgoldies. Bemerkenswert auch sein großer Einsatz für die Heimatvertrieben in der Nachkriegszeit.

Schwabmünchen hat Elmar Pfandzelter viel zu verdanken

Schwabmünchen hat diesem Mann viel zu verdanken. Das macht Bürgermeister Lorenz Müller in seiner Laudatio deutlich: „In Schwabmünchen sind die Erfolge deines Wirkens bis heute deutlich zu erkennen.“ Als Beispiel führe er die Stadthalle an, die unter Pfandzelter als Bürgermeister gebaut worden war. Der 16,5-Millionen-D-Mark teure Bau wurde vier Tage vor seiner Pensionierung eingeweiht.

Landrat Martin Sailer würdigt Pfandzelters politischen Werdegang und besonders sein Engagement für die Heimatvertriebenen. Die „Schwabmünchner Geschichten nannte er „legendär“.

Elmar Pfandzelter ist nach den Ansprachen sichtlich gerührt: „Ich bin glücklich und zufrieden. Und stolz, dass ich so einer lieben Stadt wie Schwabmünchen dienen konnte.“ Denn eigentlich wollte er nach Krieg und Gefangenschaft mit „öffentlichen Dingen“ gar nichts mehr zu tun haben, erzählt er. Doch dann passierte genau das Gegenteil. Viel Arbeit, Engagement und Einsatz erfüllen über viele Jahrzehnte sein Leben. Dafür gibt es in der Sitzung viele Dankesworte, die Pfandzelter gerne hört. „Es tut auch dem alten Paule gut, wenn er mal gestreichelt wird“, sagte er überzeugt und die Stadträte lachen. Dankbar sei er, dass ihm die Stadt diesen Empfang widmet. Der nächste stehe zum 100. Geburtstag an, „dann treffen wir uns hoffentlich hier alle wieder“, beendete er seine kurze Rede.

