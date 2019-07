00:33 Uhr

Ehrenraute für Jürgen Reichert

CSU Schwaben würdigt Verdienste

Schwabens CSU hat den früheren Bezirkstagspräsidenten Jürgen Reichert mit der goldenen Ehrenraute ausgezeichnet. Diese Verleihung ist nur für Mitglieder vorgesehen, die sich durch ihre politische Arbeit und ihr Engagement in herausragender Weise um die CSU verdient gemacht haben.

Schwabens CSU-Bezirksvorsitzender Markus Ferber begründet die Ehrung mit dem haupt- und auch starken ehrenamtlichen Engagement des Bobingers. Reichert habe sich vielfältig für die Jugendarbeit sowie für soziale Belange eingesetzt. Auch in seinem Hauptberuf habe er wesentliche humanitäre Akzente gesetzt, so die Laudatio. Ferber erinnerte an Reicherts Wirken von 1987 bis 2014 als Geschäftsführer der Katholischen Waisenhausstiftung und als Direktor der St. Gregor Kinder-, Jugend- und Familienhilfe in Augsburg. Sein weiteres Engagement umfasste den Bezirksjugendring, bei dem er einst neun Jahre Vorsitzender war, sowie den Verein Schwabenhilfe für Kinder, bei dem er seit 2000 geschäftsführender Vorsitzender ist. Seit 2003 ist Reichert Mitglied im Kuratorium der Uni Augsburg sowie Ehrensenator der Universität Suceava, die ihm 2007 die Ehrendoktorwürde verlieh.

Reichert war ab 1998 20 Jahre lang Bezirksrat, wovon er 15 Jahre bis zu seinem Ausscheiden 2018 Präsident war. „Hier hat er wesentliche Schwerpunkte gesetzt und eine Vielzahl von Weichenstellungen vorgenommen. Dabei hat Jürgen Reichert stets das Wohl der Menschen in den Vordergrund gestellt sowie gleichzeitig eine ausgewogene und durchdachte Haushaltsentwicklung vorgenommen“ sagte Ferber. Reichert habe die Soziallandschaft unter dem Motto „ambulant vor stationär“ weiterentwickelt und verstärkt ambulante Angebote gefördert und vernetzt. Unter seiner Initiative wurde ein Aktionsplan für die Inklusion von Menschen mit Behinderung auf den Weg gebracht. Die Bezirkskrankenhäuser werden seit 2008 als Kommunalunternehmen geführt und ausgebaut. Und dies sei nur ein Ausschnitt der Verdienste, die Ferber seinem Parteifreund laut Pressemitteilung attestierte. Der Bezirksvorstand hatte daher Reichert in einem einstimmigen Beschluss die hohe Auszeichnung der Partei zugesprochen. Die Übergabe erfolgte beim Bezirksparteitag in Schwabmünchen. (SZ)

