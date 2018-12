vor 54 Min.

Ehrungen bei Cäcilienfeier

In Klosterlechfeld werden zwei Mitglieder ausgezeichnet

Das Fest der heiligen Cäcilia, Schutzpatronin der Kirchenmusik, ist für den Klosterlechfelder Kirchenchor jährlicher Anlass, Rückschau auf das vergangene Jahr zu halten. Dirigentin Hildegard Marxer zeigte das „Zusammenspiel der Kräfte“ in einer Chorgemeinschaft auf, wobei sie zur Erheiterung aller Parallelen zu Schillers „Bürgschaft“ zog. Sie dankte den Sängern und der Organistin Josephine Welz für den regen Probenbesuch und die zahlreichen Einsätze im zurückliegenden Kirchenjahr.

Auch im Jubiläumsjahr „200 Jahre Klosterlechfeld“ hatte der Chor sowohl beim Theater „Streiflichter Klosterlechfelder Geschichte“ als auch beim Konzertabend „Klosterlechfeld musisch“ mitgewirkt. Im Mittelpunkt stand die Ehrung langjähriger Chorsänger. So überreichte Pfarrer Thomas Demel Willi Walch die Urkunde für 55 Jahre und Ursula Hanke für 35 Jahre „Treue im Dienst der Musica sacra“. Am Ende des Abends präsentierte Johann Müller vom Fotostammtisch Untermeitingen den Sängern eine Bilderschau. Unter dem Titel „Der Lech – der Fluss, der aus der Kälte kam“ beleuchtete er unter anderem die Fluss- und Auenlandschaft der näheren Heimat in eindrucksvollen Bildern.

Der Kirchenchor Klosterlechfeld bereitet sich momentan mit der Gounod-Messe auf den Wallfahrtsgottesdienst vor, die Christmette und der Gottesdienst am zweiten Weihnachtsfeiertag werden mit der Orgelsolo-Messe von Joseph Haydn musikalisch mitgestaltet. (SZ)

