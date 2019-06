vor 55 Min.

Ein Fahrer ist viel größer als alle anderen

Fahrradturnier an der Mittelschule in Schwabmünchen.

Rund 120 Mittelschüler zeigen dem ADAC-Team ihr Können

Jugendfahrradturnier des Automobilclubs Schwabmünchen, das ist ein Highlight im Schulkalender der fünften und sechsten Klassen. Rund 120 Mädchen und Buben nahmen diesmal daran teil, und zusätzlich eine ganz besondere Person.

Brav stehen die Fünft- und Sechstklässler in der Schlange, bevor sie zum Fahrradturnier antreten dürfen. Denn die erste zu bestehende Hürde ist die Kontrolle des Rades. Polizeihauptmeister Michael Miller schaut ganz genau nach und probiert: Sind die Bremsen in Ordnung? Funktioniert die Beleuchtung? Sind die vorgeschriebenen Reflektoren angebracht? Geht die Klingel? Und der Dinge mehr.

Auch diesmal erlebt er bei den Schülerrädern wieder teilweise sein blaues Wunder: „Zwei Räder musste ich sofort aus dem Verkehr ziehen, da die Bremsen überhaupt nicht gingen. Bei vielen haperte es an Kleinigkeiten. Ich stelle immer wieder fest, wie wichtig die Kontrolle der Räder für die Sicherheit der Kinder ist.“ Notwendig sei, so Miller, dass sich die Eltern immer wieder mal die Gefährte ihrer Kinder anschauen und sie in einen sicheren Zustand versetzen, damit die Verkehrssicherheit ihrer Kinder mit ihrem Gefährt gewährt sei.

Dann geht es an den Start: Helm auf, und ab auf die Strecke: enge Kurven, Slalom und einen Kreis fahren, sich Nummern merken, rechtzeitig bremsen und weitere Übungen. Da ist viel Geschicklichkeit und ein gutes Auge gefragt. Was für die einen kein Problem ist, bringt die anderen nahe an den Rand der Verzweiflung. Null-Fehler-Fahrten gab es wenige. Vielleicht lag es ja auch an der Hitze an diesem Tag.

Wichtig war aber auch, dass es keinen Unfall gab und der Spaß an der Sache mitspielte. Den hatten auch die 14 bewährten Helfer des ADAC-Ortsclubs unter der Leitung von Peter Knoll. Sie motivierten und bewerteten die Schüler und nicht nur diese, sondern auch den Rektor der Mittelschule, Johannes Glaisner. Er löste sein Versprechen aus dem Vorjahr ein und durchfuhr den Parcours quasi fehlerlos.

ADAC-Ortsclub-Vorsitzender Erwin Joppich betonte bei der Siegerehrung in der Mittelschule einen Tag später noch einmal die Wichtigkeit des Fahrradturniers und lobte das Engagement aller Beteiligten, auch das der Raiffeisenbank Schwabmünchen, die einmal mehr schöne Preise zur Verfügung stellte. Über je eine Jahreskarte für das Schwabmünchner Freibad Singoldwelle durften sich die beiden Tagesbesten, Robert Zuican aus der 6d und ein Mädchen aus der 6aG freuen. Beide machten keinen einzigen Fehler auf der Strecke und absolvierten sie in besonders kurzer Zeit. (rr-)

