Ein Familientag mit Blaulicht und Tatütata

Beim Blaulichttag in Bobingen werden Brände gelöscht, Menschen gerettet, Verdächtige verhaftet und Hähnchen gegrillt. Die Rettungsdienste lassen sich einiges einfallen, um interessierten Zuschauern ihre Arbeit näherzubringen.

Von Elmar Knöchel

Dichter Qualm steigt auf. Der ohrenbetäubende Lärm eines Rauchmelders hallt über das Gelände. An den Fenstern eines mehrstöckigen Gebäudes stehen Menschen im dichten Rauch und warten verzweifelt auf Rettung. Was im wirklichen Leben ein großes Unglück wäre, können in Bobingen Hunderte interessierte Zuschauer ohne Furcht erleben. Denn es handelt sich um eine Feuerwehrübung beim Bobinger Blaulichttag. Kurz nach Alarmierung trifft ein Einsatztrupp am Ort des Geschehens ein.

Der Schauvorführung folgt am Ende ein echter Notruf

Das mehrgeschossige Gebäude ist in Wirklichkeit der Schlauchturm an der Hoechster Straße. Es handelt sich um einen simulierten Schwelbrand im Erdgeschoss. Im dichten Rauch sind Personen im ersten und vierten Stock eingeschlossen. Der Mann im ersten Stock wird von einem sogenannten Angriffstrupp kurz nach Eintreffen des Löschzuges erreicht und mithilfe einer Rettungshaube durch den Qualm im Treppenhaus ins Freie gebracht. Der Eingeschlossene im vierten Stock wird über die Drehleiter gerettet. Wieder am Boden werden die Verletzten wegen Rauchgasintoxikation, besser bekannt als Rauchvergiftung, vom mittlerweile eingetroffenen Rettungsdienst erstversorgt. Feuerwehrkommandant Walter Mayr erläutert dem Publikum die Einzelheiten des Einsatzes. Halb Bobingen scheint auf den Beinen.

Den echten Einsatz bemerkt kaum einer

Der Blaulichttag ist also ein voller Erfolg. Nicht nur die Freiwillige Feuerwehr, auch Polizei, Bayerisches Rotes Kreuz und die Wasserwacht nutzen die Gelegenheit, um den Menschen zu zeigen, was alles zum Schutz und zur Rettung von Personen in Gefahr aufgefahren werden kann. Und das ist einiges. Die Löschfahrzeuge der Feuerwehr stehen in Reih und Glied. Weiter vorne auf dem Gelände reihen sich die Rettungsfahrzeuge und Stände des BRK und der Wasserwacht auf. Gegenüber zeigt die Polizei, was sie zu bieten hat. Polizeichef Artur Dachs freut sich, dass so viele gekommen sind. „Es ist schön zu wissen, dass die Menschen Anteil nehmen an unserer Arbeit. Wir sind hier, um mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Und ein bisschen Werbung in Sachen Nachwuchs kann auch nicht schaden.“ Auch die Wasserwacht präsentiert ihre Flotte. Nur der Polizeihubschrauber ist nicht vor Ort. Artur Dachs erklärt: „Ob der Hubschrauber kommt oder nicht, hängt zum einen von der Einsatzlage, zum anderen vom Wetter ab. Momentan ist beides noch unklar.“ Aber dies ist nur ein kleines Manko. Als es dann plötzlich ernst wird und die Feuerwehr tatsächlich zu einem richtigen Einsatz in den Industriepark ausrücken muss, unterstreicht das nur die ständige Einsatzbereitschaft. Ein automatischer Brandmelder in einem Fabrikgebäude hatte angeschlagen, als eine Wärmepumpe heiß lief. Ein Feuer war aber nicht ausgebrochen. Da der Einsatz völlig routiniert und diszipliniert abläuft, merken die meisten Besucher wahrscheinlich nicht einmal, dass zwischenzeitlich wirklich ein echter Einsatz zu bewältigen ist.

Aus einer anderen Richtung ertönt plötzlich Gebell. Die Hundeführer der Staffel in Königsbrunn sind mit ihren „vierbeinigen Beamten“ eingetroffen. Auf einer Wiese neben dem Feuerwehrhaus geben sie einen Einblick in das Können ihrer Kameraden mit feuchter Schnauze. Ob Rauschgiftsuche, Gehorsamsübung oder Schutzhundeeinsatz, die Vierbeiner lassen sich von den vielen Menschen nicht aus der Ruhe bringen und meistern ihre Aufgaben mit Bravour.

Eine Kinderpolizeistation zum Selbstversuch

Auch die kleinen Besucher sind vom Tag angetan. Denn alle Verantwortlichen haben sich viel für die Kinder einfallen lassen. So gibt es eine Kletterwand, hinter dem Feuerwehrgebäude dürfen die Feuerwehrleute von morgen an die Löschspritze, und beim Kinderschminken werden täuschend echte Verletzungen aufgemalt.

Die Polizei bietet einer besonderen „Attraktion“: In der Kinderpolizeistation können Buben und Mädchen ausprobieren, wie es sich anfühlt, hinter Gitter zu sitzen. Natürlich dürfen alle nach ein paar Minuten wieder heraus. Gut so, denn es gibt so viel zu bestaunen, dass es schade wäre etwas zu verpassen.

