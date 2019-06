vor 48 Min.

Ein Fest mit besonderem Programmpunkt

Stiftung ernennt Leonhard-Wagner-Mittelschule zur Fairtrade-Schule

Immer viel los ist an der Leonhard-Wagner-Mittelschule in Schwabmünchen. Neuer Aufmerksamkeitserreger ist das Thema Fairtrade, um das sich die Schule ja schon länger bemüht. Und es ist ihr etwas Besonderes gelungen.

Faire Produkte produzieren und verkaufen die Menkinger Mittelschüler in ihrer Freizeit unter Anleitung einiger Lehrer und Eltern ja schon lange, auch in Zusammenarbeit mit dem hiesigen Eine-Welt-Laden und dem Verein Solidarität Eine Welt. Zusammen bilden sie das Fairtrade-Schulteam.

Schon seit Jahren unterstützt es aus dem Erlös der Produkte zwei Kinder in Ghana, Angela und Vincent, sorgt für ihre Schulausbildung (wir berichteten).

„Unser Ansinnen ist es, an der Schule das Bewusstsein für fairen Handel und faire Produkte zu stärken“, betonte Johannes Glaisner, Rektor der Leonhard-Wagner-Mittelschule. „Wir wollen, dass Fairtrade sich fest in den Köpfern der Schüler verankert und setzen uns im Unterricht und in der Freizeit aktiv damit auseinander.“ Vorrangig unterstützt wird Glaisner dabei von den Lehrerinnen Sabine Mehringer und Karola Stenzel.

Fairtrade-Aktionen und Produkte gibt es an der Schule jede Menge: Schülercafé, Verkaufsstände im Lehrerzimmer und in der Aula, Orangensaft im Getränkeautomaten, Schlüsselanhänger- und Taschen-Produktion, Kleider-Flohmarkt und vieles mehr.

Und jetzt gab es zusätzlich ein Schulfest, das ganz im Zeichen von Fairtrade stand. Warum? Weil damit auch der Verleih einer Urkunde verbunden war: Die Leonhard-Wagner-Mittelschule wurde zur Fairtrade-Schule ernannt, und zwar durch die Organisation TransFair. Die Stiftung prüft vor der Verleihung eine ganze Reihe von Kriterien von vielen Schulen und sucht dann den Sieger aus. Ina Schicker von TransFair betonte, dass die Schule einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen von Produzentengruppen in Afrika, Asien und Lateinamerika leiste.

Der Applaus der rund 400 Gäste am Schulfest galt den Organisatoren und Schülern des Fairtrade-Teams.

„Der Tag trug sicherlich dazu bei, dass dieses Team in Zukunft noch engagierter zu Werke geht“, so Glaisner. Er betonte, dass mit dem erwirtschafteten Geld des Tages nicht nur die Patenkinder, sondern auch die Faribag-Integrationswerkstatt Schwabmünchen und ein neu gegründeter Fairtrade-Förderkreis unterstützt werden. (rr-)

