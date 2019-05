vor 56 Min.

Ein Insektenhotel für den Klinikpark

In 72 Stunden gebaut: So sieht das neue Insektenhotel an der Wertachklinik in Bobingen aus.

Das Sozialprojekt der Katholischen Jugend hilft auch in Bobingen. Der Krankenhausgarten wird ein Lehrstück.

Mit Spaten und Spitzhacke sind die Mitglieder der Kolpingjugend Bobingen im Garten der Wertachklinik Bobingen zugange. Die Grasnarbe auf einem Stück der weiten Parkfläche muss abgetragen werden, damit dort ein Stück Blühwiese angelegt werden kann. Die Arbeit ist Teil des Projektes der Kolpingjugend für die 72-Stunden-Aktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend.

Kolping und Umweltgruppe tun sich zuammen

In Bobingen kam das Projekt in Zusammenarbeit mit der Umweltgruppe Umwelt+Technik der Wertachkliniken zustande, berichtet Hubert Geige: „Wir hatten schon länger daran gearbeitet, unseren Klinikgarten insektenfreundlicher zu gestalten und dort etwas für die Umwelt zu tun.“ Die 72-Stunden-Aktion habe sich hier sehr gut für ein gemeinsames Projekt angeboten.

Die Kolpingjugend baute ein großes Insektenhotel für den Park, zu dem ein Hackschnitzelweg führt. Die Blühwiese umgibt das Insektenhotel. Drei Informationstafeln zeigen die Hintergründe des Insektenhotels auf.

Landrat Martin Sailer lobte bei einem Besuch vor allem die Infotafeln. „Hier leistet Kolping echte Bildungsarbeit“, erklärte er. Es sei wichtig, die Menschen auch zu informieren. Zudem habe er den Eindruck, dass den Beteiligten die Aktion vor allem Spaß mache. „Und man sieht auch am Ende der 72 Stunden, was man geleistet hat“, so Sailer. Landtagsabgeordneter Fabian Mehring lobte die Aktion insgesamt als „ein positives Signal in die Gesellschaft.“ Es sei durchaus nicht selbstverständlich, waren sich die Politiker einig, dass sich junge Menschen mit so viel Elan für ein Projekt einsetzen. (anja)