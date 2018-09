vor 35 Min.

Ein Junglandwirt rüstet sich für die Zukunft

Andreas Deuringer hat mit 23 Jahren die Leitung des Hofs übernommen. Warum der Betrieb hauptsächlich auf Kartoffeln setzt und er diese nun auch direkt verkauft.

Von Michael Lindner

Nichts entgeht den wachsamen Augen von Andreas Deuringer. Der Bobinger Junglandwirt transportiert gerade mit dem Gabelstapler eine große Kiste Kartoffeln, als er auf der anderen Seite der Halle den Traktor samt Anhänger sieht, aus seinem Gefährt hüpft und den Fahrer einweist. Denn dessen Ladung ist kostbar und muss fast schon zentimetergenau abgeladen werden – auf dem Anhänger türmen sich mehrere Tonnen Kartoffeln. Es sind derzeit anstrengende und lange Tage für den 33-jährigen Landwirt und seine Angestellten. Doch für Andreas Deuringer ist das kein Problem; er liebt seinen Beruf, den er schon als Kind ergreifen wollte.

Der Agrarmarkt war am Boden und bedrohte die Existenz

Vor zehn Jahren hat er die Leitung des Hofs von seinen Eltern Martin und Elisabeth übernommen. Wie lange sich dieser schon im Familienbesitz befindet, kann er nicht genau sagen. Mehr als eine Handvoll Generationen seien es aber ganz sicher, das belegen Dokumente aus dem 19. Jahrhundert. Er selbst ist auf dem Hof aufgewachsen, hat auf dem Gelände neben seinen Eltern ein Haus für sich, seine Frau Michaela und den kleinen Sohn Maximilian gebaut. Wann immer es die Arbeit zulässt, verbringt er mit seiner kleinen Familie die Zeit. Dass er einmal als Landwirt arbeiten würde, stand nicht immer fest. Um die Jahrtausendwende sei der Agrarmarkt am Boden gewesen, erinnert sich Deuringer: „Die Preise waren im Keller. Keiner wusste, wie es weitergeht. Sinken die Preise noch weiter? Ist die Existenz bedroht?“

Die Familie Deuringer passte sich den schwierigen Gegebenheiten an. Nachdem die Tierhaltung bereits 1991 aufgegeben wurde, entschlossen sie sich im Jahr 2000, auf den Kartoffelanbau zu setzen. „Damals hat in Rain eine große Kartoffelfabrik aufgemacht“, erinnert sich Andreas Deuringer. Zuvor, in den 70er- und 80er-Jahren, verzichteten immer mehr Landwirte in der Region auf den Anbau der Knollen. „Es ist deutlich mehr Aufwand im Vergleich zum Getreideanbau, aber die Wertschöpfung war damals ähnlich“, sagt Andreas Deuringer. Während man für ein Hektar Weizen etwa sieben Arbeitsstunden ansetzen müsse, seien es bei einem Hektar Kartoffeln bis zu 100. Inzwischen habe sich das zugunsten der Kartoffeln geändert.

90 Prozent Pommes-Frites-Kartoffel und ein Prozent Speisekartoffel

Auf einer Fläche von etwa 100 Hektar – das entspricht etwa 140 Fußballfelder – baut die Familie Deuringer Kartoffeln an. Etwa 90 Prozent sind Pommes-Frites-Kartoffeln, weitere zehn Prozent werden für die Pflanzgutvermehrung verwendet. Nur rund ein Prozent sind Speisekartoffeln, die auf seinen Äckern erst seit 2009 angebaut werden. Deren Ernte hat nun begonnen. Andreas Deuringer ist mit der diesjährigen Ausbeute zufrieden: „Bei uns ist es eine ganz normale Kartoffelernte, in Niedersachsen aber sind Ausfälle von bis zu 50 Prozent zu beklagen.“ Das sei für die Betroffenen dramatisch, aber eine Gefahr, der jeder Landwirt ausgesetzt sei. „Wir wissen alle, dass wir vom Wetter abhängig sind. Man darf sich darüber nicht beklagen, sondern muss das beste aus der Situation machen und sich auf die Gegebenheiten einstellen“, sagt Deuringer. Es gebe auch viele Jahre, in denen eine überdurchschnittliche Ernte eingefahren werde.

Junglandwirt gefällt die abwechslungsreiche Arbeit

Der Junglandwirt muss nicht lange überlegen, was ihm an seinem Beruf am besten gefällt: Es ist die Abwechslung. „Natürlich macht man für einige Tage oder Wochen das Gleiche, aber dann beginnt wieder eine ganz andere Arbeit“, sagt Deuringer. Derzeit ist er hauptsächlich mit den Kartoffeln beschäftigt. Am frühen Morgen wurde auf seinen Feldern gerodet, über einen Sortierer werden nun die Kartoffeln in unterschiedliche Größen eingeteilt. Die größten Speisekartoffeln werden an zwei Metzgereien verkauft, mittelgroße Kartoffeln sind für den Privatverkauf, die kleinsten werden als Futterkartoffel verwendet.

Andreas Deuringer steht neben dem Förderband und wirft einen prüfenden Blick auf die Kartoffeln, die herangerollt kommen. Stimmt die Qualität? Sind sie vielleicht zu nass für die Lagerung? Sind grüne oder gar von Würmern oder Mäusen angefressene Kartoffeln dabei? Das sind nur einige Punkte, die er abklären muss, bevor die Ernte eingelagert werden kann. In dem sechs Meter hohen Lagerhaus können die Speisekartoffeln dank Belüftung und der kühlen und dunklen Lagerung bis nächstes Jahr im Juni aufbewahrt und verkauft werden.

Kunden können 24 Stunden am Tag Kartoffel kaufen

Dies geschieht seit Neuestem über einen Kartoffel- und Eierautomaten direkt an der Einfahrt zu seinem Hof an der Bobinger Gutenbergstraße 12. Kunden können 24 Stunden am Tag kommen und festkochende sowie vorwiegend festkochend-mehlige Kartoffeln zu 2,5-, 5- und 10-Kilo-Tüten kaufen. Erweitert wird das Angebot mit Eiern vom Geflügelhof Mayr aus Großaitingen. „Wir hatten bisher keine festen Öffnungszeiten für unseren Verkauf und man musste entweder auf gut Glück vorbeikommen oder sich telefonisch anmelden“, sagt Andreas Deuringer. Diese Zeiten seien nun vorbei.

