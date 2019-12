18:59 Uhr

Ein Seniorenheim zieht um

Für viele Bewohner der Einrichtung der Arbeiterwohlfahrt in Bobingen war der Umzug wie ein kleines Abenteuer.

Von Elmar Knöchel

„Geschafft.“ So einfach fällt die Antwort von Heimleiter Markus Schimpel aus, wenn man ihn nach dem Umzug vom Altbau in den neuen Trakt des AWO-Heimes fragt. Natürlich habe es einiges an Arbeit und Aufregung gegeben. Am Ende jedoch hätte alles gut geklappt. Pflegedienstleiter Julian Mann weiß: „Da kommt es schnell mal zu einem Sturz und jemand verletzt sich. Zum Glück sind wir davon aber verschont geblieben.“

72-Jähriger packt selbst an

Am Umzug halfen dann alle Mitarbeiter der Einrichtung und viele Angehörige mit. Ein Bewohner nahm den Umzug selbst in die Hand: Joachim Mück. „Ich bin mit meinen 72 Jahren ja quasi der Junior hier“, sagt der fidele Rentner. „Da kann ich meine Arbeit doch nicht von anderen erledigen lassen.“ Mit Rollstuhl und Umzugskartons bewerkstelligte er den Umzug. „Ich habe vier Tage gebraucht. Aber ich habe ja schließlich Zeit. Dafür ist das jetzt das schönste Zimmer im Haus“, sagt Mück mit einem Augenzwinkern.

Tatsächlich lässt es sich nicht ausmachen, wo es in dem neuen Gebäude denn nun am schönsten ist. Es ist großzügig, hell und freundlich eingerichtet. Außenstehende bekommen nicht den Eindruck, in einem Pflegeheim zu sein. Es fühlt sich eher wie ein gut geführtes, modernes Hotel an. Überall gibt es Nischen, Erker und Sitzecken, die zum Verweilen einladen. Diese werden auch rege genutzt. „Tatsächlich haben die meisten der Senioren bereits ihre persönlichen Lieblingsplätze ausgemacht“, erklärt Heimleiter Schimpel. Dort könne man sie dann zu bestimmten Zeiten immer wieder antreffen. Und wirklich: in einer Nische sitzen Bewohnerinnen zusammen und plaudern. Um die Ecke hat es sich einer der „Hotelgäste“ auf einem Sofa bequem gemacht und sieht fern. An den großzügigen Fenstern sitzt ein anderer und genießt die Aussicht. Denn vom dritten Stock aus lässt sich halb Bobingen überblicken.

Herzliche Stimmung

Zur Atmosphäre im Haus tragen auch die Mitarbeiter bei. Es fällt auf, dass eine sehr herzliche Stimmung herrscht. Alle sind freundlich und erledigen ihren Job mit einem Lächeln auf den Lippen. „Das ist ein tolles Ambiente, es ist hell, gemütlich und doch zweckmäßig“, erläutert Christine Eglhofer, während sie gerade Tische für einen Imbiss herrichtet. „Es macht einfach Spaß, hier zu arbeiten.“ Das bestätigen auch die beiden Führungskräfte Schimpel und Mann. Es sei ja zu einem großen Teil dem Engagement der Mitarbeiter zu verdanken, dass alles so reibungslos verlaufen sei. Denn die mussten die Mehrbelastung durch den Umzug in Kauf nehmen und seien trotzdem immer freundlich und zuvorkommend mit den Menschen im Haus umgegangen.

Sprechender Aufzug

Überraschenderweise habe es auch keine Orientierungsprobleme gegeben. Eigentlich hatten alle damit gerechnet, dass gerade in der Anfangszeit Bewohner nicht mehr den richtigen Weg finden oder in einem falschen Zimmer landen würden. Doch auch hier hätten die Mitarbeiter viel bewirkt. Geduldig erklärten sie den Senioren die Orientierungspunkte, wie zum Beispiel die in verschiedenen Farben gehaltenen Gänge. Sogar der Aufzug im Heim spricht: Er weist darauf hin, dass er gleich die Türen schließen wird und sagt, wo man sich gerade befindet und wohin man fährt. So habe sich bis jetzt wirklich noch niemand in dem weitläufigen Bau verirrt. Letztlich sind sich Bewohner und Mitarbeiter einig: Der Neubau ist wirklich gelungen und die Aufenthaltsqualität hat sich enorm verbessert.

Kosten steigen für Bewohner

Einen Wermutstropfen gebe es allerdings schon, sagt Heimleiter Schimpel. Durch den Neubau seien die Kosten für einen Platz im AWO-Seniorenheim doch deutlich gestiegen. Im Durchschnitt 450 Euro mehr als bisher müssten die Bewohner jetzt bezahlen. Man habe daher damit gerechnet, dass einige der Senioren nicht das „Abenteuer“ Umzug auf sich nehmen würden, sondern eventuell in ein anderes, günstigeres Haus abwandern. Aber erfreulicherweise sei das nicht der Fall gewesen. Alle 65 Bewohner des alten Hauses seien jetzt im Neubau untergebracht. „Das kann doch nur heißen, dass es ihnen hier gefällt“, sagen Markus Schimpel und Julian Mann.

Themen folgen