Ein gutes Ehe-Leben mit Toleranz und Reiselust

Elfriede und Johann Büchele sind seit 60 Jahren unzertrennlich und feiern damit nun Diamantene Hochzeit.

Von Ingeborg Anderson

Unter den Möglichkeiten, den Lebenspartner kennenzulernen, steht der Arbeitsplatz an zweiter Stelle. Und auch Elfriede und Johann Büchele lernten sich auf diese Weise kennen. Das war schon im Jahr 1958.

Beide erinnern sich noch ganz deutlich daran: „Es war bei der Firma Hoechst. Wir haben beide dort gearbeitet und sind uns immer wieder mal begegnet – etwa in der Kantine. Sie ist mir aufgefallen und ich habe sie eingeladen“, erzählt Johann Büchele. Die beiden gingen zusammen Essen, Tanzen, machten Ausflüge und circa ein Jahr später, am 24. Juli 1959 heirateten sie standesamtlich und am Tag darauf kirchlich in der Liebfrauenkirche in Bobingen. Jetzt feiern sie ihre Diamantene Hochzeit.

Johann Büchele, der ursprünglich aus Aichach stammte, zog damals zu seiner Frau nach Bobingen. Die junge Familie bekam eine Tochter und einen Sohn und baute sich mit sehr viel Eigenarbeit ein Haus. „Da blieb erst mal wenig Zeit für Hobbys, da mussten wir zusammen halten“, erinnert sich Elfriede Büchele. Aber die beiden richteten es so ein, dass auch die Erholung nicht zu kurz kam: So oft wie möglich fuhren sie mit den Kindern im Wohnwagen zum Camping – am liebsten an den Forggensee. „Fast jedes Wochenende waren wir da. Die Kinder sind fast dort aufgewachsen“, sagt Elfriede Büchele und lacht. Außerdem pflegte das Ehepaar seinen großen Garten und ging gerne zum Kegeln.

Ein Elektro-Smart als Geschenk

Später, als die Kinder erwachsen waren, unternahmen die beiden gerne Fernreisen, etwa nach Kenia, Dubai oder Abu Dhabi. Davon schwärmen sie heute noch und erinnern sich gerne daran. Vor allem, da wegen einer Hüftoperation große Reisen für Elfriede Büchele beschwerlich geworden sind.

Nun genießen die beiden ihren Ruhestand und unternehmen viel gemeinsam, gehen beispielsweise oft zum Essen aus. Und damit seine Elfriede trotz der Einschränkung unabhängig mobil bleibt, hat ihr ihr Johann zu diesem 60. Hochzeitstag einen Elektro-Smart geschenkt.

Was ist außer der Liebe noch wichtig, dass eine Ehe so lange hält? „Gegenseitige Rücksicht und Toleranz,“ sagen beide übereinstimmend. „Man muss einfach zusammenhalten.“

Was Elfriede an ihrem Mann immer besonders schätzt, ist, dass er fleißig und hilfsbereit ist. Und er an ihr? „Sie kann sehr gut kochen und die Liebe geht ja bekanntlich auch durch den Magen,“ verrät der Mann.

Der Bürgermeister gratuliert persönlich

Zum 60. Hochzeitstag von Elfriede (78) und Johann (82) kam auch Bürgermeister Bernd Müller zum Gratulieren vorbei und überbrachte die Glückwünsche der Stadt. Am Nachmittag gab es Kaffee und Kuchen. Richtig gefeiert wird das Ehejubiläum aber erst im August – mit den beiden Kindern und dem Enkelsohn. Was wünscht sich das diamantene Paar für die Zukunft: „Natürlich Gesundheit und dass wir auf alle Fälle noch die Eiserne Hochzeit feiern können.“

