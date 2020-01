24.01.2020

Eine App für die Integration

Das Angebot richtet sich an alle, die neu in den Landkreis ziehen

Alle Neuzugezogenen im Landkreis Augsburg haben eines gemeinsam: Sie müssen sich an ihrem neuen Wohnort erst einmal zurechtfinden. Vor allem Ausländern fällt das oft noch ziemlich schwer. Eine neue Sprache und eine andere Kultur stellen sie vor zahlreiche Fragen: Was sind die ersten Schritte am neuen Wohnort? Wie funktioniert das bayerische Schulsystem? Welche Versicherungen brauche ich?

All diese Fragen beantwortet im Landkreis Augsburg die Integreat-App, deren Technologie von der Tür-an-Tür-Digital-Factory gGmbH zur Verfügung gestellt wird. Die App ist in den Sprachen Deutsch, Englisch, Arabisch und Rumänisch erhältlich. Im Laufe des Jahres sollen weitere Sprachen und Inhalte dazukommen. (AZ)

