20.02.2020

Eine Büttenrede führte ihn vor den Richter

Der Auftakt der Narrenabende in Schwabmünchen: Heinz Schwarzenbacher ging 1975 als Sportler in die Bütt.

Plus Heinz Schwarzenbacher aus Schwabmünchen stand fast 30 Jahre in der Bütt: Ob als Lehrbub, Hausfrau oder Gastarbeiter – er machte sich einen Reim auf das Stadtgeschehen. Wie er zu seinen Ideen kam

Von Maximilian Czysz

Er war Lehrbub, Hausfrau, Gastarbeiter oder auch Obdachloser: Der Schwabmünchner Heinz Schwarzenbacher schlüpfte in verschiedene Rollen, um dann der Stadt beim Narrenabend in der Bütt selbstbewusst die Leviten zu lesen. Die Ironie und Kritik in Kombination mit Show und Unterhaltung kam nach dem Startschuss 1975 so gut an, dass die Zahl der Narrenabende in der Jahnturnhalle in den Jahren darauf immer größer wurde. Dafür sorgten auch die Büttenreden, die der frühere Prokurist bis 2006 verfasste. Wie er zum Inhalt kam, berichtet der 73-Jährige im Interview.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Woher hatten sie den Stoff für die Reden? Heinz Schwarzenbacher: In den ersten Jahre gab es freilich einen gewaltigen Fundus an alten Geschehnissen, die sich in den Büttenreden verarbeitet ließen. Später wurde auf das aktuelle Zeitgeschehen zurückgegriffen. Man geht mit dem Thema das ganze Jahr schwanger. Dann sucht man sich ein Motto aus und verbindet es mit den Einzelthemen. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Erinnern Sie sich an die erste Bütt? Schwarzenbacher: Ich war ein Sportler mit Boxhandschuhen. Danach eine Hausfrau, die mehrere Geschäfte besuchte. Dann war ich Italiener, Obdachloser und dann Lehrbub. Beziehungsgeschichten sind tabu Für die Büttenrede ist viel Kreativität nötig – wie gelingt es, alles in launige Worte fassen? Schwarzenbacher: Beim ersten Mal hatte ich noch viel selbst zusammengetragen und mir einen Reim darauf gemacht. Danach kamen viele und sagten: „Du, ich weiß da was.“ Gott sei Dank hatte mich dann auch der Siebte Sinn dazu gebracht, dass ich vielen Dingen auf den Grund gegangen bin. So wie bei einer Zeitung. Das war wichtig, denn viele Geschichten hatten einfach nicht gestimmt oder waren erfunden. Beziehungsgeschichten? Schwarzenbacher: Die waren für mich immer ein Tabu. Ich hatte auch immer das Glück, dass ich als gebürtiger Schwabmünchner ein Informationsnetz hatte. Welche Büttenrede ist Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben? Schwarzenbacher: Das war die von 1976 – mein Durchbruch als Hausfrau. Vor allem wegen einer Frau Bäckermeisterin, die Semmele genannt wurde und immer so süß tat. Daraus entstand dieser Reim, ein Gespräch zwischen Geschäftsfrau und Kunde: „Ja, Grüß Gott und schönen Guten Morgele, wie immer vier Brezen und zwei Semmele. Gell, Semmele sagten Sie doch zwei und vielen Dank ich bin so frei. Übrigens die Frau Mayer kam nieder und sehen wir uns bald wieder. Auf Wiedersehna und sehen wir uns bald wieder.“ Bernhard Stuhler, ein Mitbegründer der Narrenabende, war davon so begeistert, dass er den Reim auf dem Nachhauseweg alle 50 Meter wieder hören wollte. Immer beim Namen nennen Was war Ihr Anspruch für die Bütt? Sollte die Rede eher bissig oder mehr humorvoll sein? Schwarzenbacher: Es sollte eine gesunde Mischung sein. Ich habe auch den Bruder Barnarbas gespielt, da konnte es kritischer mit einem Schuss Zynismus sein. Was mich vielleicht von anderen Büttenrednern unterschieden hat: Ich habe diejenigen beim Namen genannt, um die es ging. Mir war aber wichtig, dass man sich danach auch in die Augen schauen konnte. Tatsächlich? Schwarzenbacher: Nur ein einziges Mal passierte es, dass ich eine Vorladung zum Amtsgericht erhielt. Es ging um ein früheres Pächterpaar in der Jahnturnhalle, das gerne dem Alkohol zugesprochen hatte und deshalb auch öfters vergaß, die Halle fürs Training aufzusperren. Das war dann Thema in meiner Büttenrede. Ich sagte, dass das Arbeitssystem des Mannes einwandfrei sei – er tut nichts und sie hilft ihm dabei. Im Nachhinein gab es eine Klage. Angeblich hätte ich sie öffentlich verunglimpft. Ich musste ans Amtsgericht. Aber dort wurde ich gar nicht mehr angehört. Der Zeitgeist hat sich verändert Fasching kann eine ernste Angelegenheit sein. Wie hat er sich aus Ihrer Sicht verändert? Schwarzenbacher: Der Zeitgeist hat viel verändert. Das sieht man beim Faschingsumzug. Früher war er geprägt von Fußgruppen und Musikkapellen und von Wagen, die gewisse Themen oder Personen aufs Korn genommen haben. Heute ist es eine Bulldog-Parade mit ohrenbetäubender Musik. Die Themendarstellung ist fast verschwunden. Am besten wird von der Jugend der Wagen bejubelt, die die lauteste Musik hat. Ist das nicht schade? Schwarzenbacher: Ewig schade. Ich stelle mir dann immer die Frage: Liegt es vielleicht an meinem Alter? Früher war auch ein Schuss Humor dabei und man konnte lachen. Aber heute frage ich mich: Was löst es aus in mir? Früher gab es auch deutlich mehr Bälle in Schwabmünchen – 15 an der Zahl. Als junge Kerle hatten wir bis Faschingsdienstag bis Mitternacht unermüdlich getanzt, weil das die einzige Möglichkeit war, an die Weiblichkeit zu kommen. Heute ist so gesehen immer Fasching. Hören Sie sich Ihre alten Büttenreden manchmal noch an? Schwarzenbacher: Ja, wirklich. Wenn ich in der Sauna sitze, dann höre ich mir die alten Kamellen noch an.. Kommentar: Der Fasching ganz korrekt.



Themen folgen