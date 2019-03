vor 2 Min.

Eine besondere Reise beim AKUV

Langjährige Mitglieder werden bei der Jahreshauptversammlung geehrt. Viele Aktionen sind in Untermeitingen geplant.

Von Jürgen Schmidt

Das vergangene Jahr sei geprägt von den vielen Veranstaltungen aus dem Jahresterminkalender, so der Vorsitzende Manfred Salz auf der Jahreshauptversammlung des AKUV- Untermeitingen in der Gaststätte Imhofstadl. Bei der durchgeführten Neuwahl wurde Salz in seinem Amt bestätigt. Auch auf den anderen Positionen gab es keine Überraschungen.

Der 1908 gegründete Arbeiter- Kranken- Unterstützungsverein, kurz AKUV, mit seinen 177 Mitgliedern, gehört zu den ältesten Vereinen von Untermeitingen und hatte ursprünglich einen sozialversicherungspflichtigen Charakter, indem die Mitglieder mit ihrem Beitrag die schwächeren besonders hilfsbedürftigen Mitglieder, vor allem in den Kriegszeiten, unterstützten. Erfreulicherweise konnte der Verein im Laufe der vergangenen Jahrzehnte von diesen Verpflichtungen abrücken. Der seit 2015 neu im Amt gewählte Vorstand unter der Leitung von Manfred Salz, strukturierte den Verein, der kurz vor seiner Auflösung stand, so um, dass er sich besonders seniorenrelevanten Themen widmete.

Daraus entstanden Veranstaltungen und Vorträge zusammen mit der Caritas zum Thema Patientenverfügung, ein Führerscheintest und ein Vortrag mit der Kriminalpolizei zum Thema Sicherheitstipps für Senioren. Besonders stolz erwähnte Salz, dass eine Fahnenabordnung an den gemeindlichen Veranstaltungen wie Fronleichnam und dem Bürgerfest am Wasserturm, mit der neu gekauften Ersatzfahne teilnehmen konnten.

Vorschau auf einen Erste-Hilfe-Kurs für Senioren

Aber auch gesellschaftliche Aspekte kommen nicht zu kurz, so wird jährlich ein Vereinsausflug durchgeführt, der vom stellvertretenden Vorsitzenden Arthur Pech organisiert wird und der sich immer größerer Beliebtheit erfreut. Im abgelaufenen Berichtsjahr fanden zwei Fahrten statt. In der Vorschau auf 2019 gibt es Vorträge zu einem Erste-Hilfe-Kurs für Senioren und über den Schlaganfall. Die Ausflüge gehen diesmal ins württembergische, mit einer Fahrt auf dem Museumszug, der Öchslebahn.

Eine besondere Reise wird im November angeboten. Das Besondere daran ist, dass die Teilnehmer sich rechtzeitig anmelden müssen, ohne zu wissen wo es hingeht und erst 14 Tage vor Reiseantritt der genaue Zielort bekannt gegeben wird. Informationen über all die Veranstaltungen sind auf der Homepage des Vereins zu ersehen oder beim Vorstand einzuholen.

Bürgermeister Simon Schropp hob hervor, dass sich die Anstrengungen des gesamten Vorstands in den vergangenen Jahren gelohnt haben und der Verein in aller Hinsicht wieder attraktiv geworden sei. Die Mitgliederzahlen stiegen in den vergangenen Jahren sprunghaft an. In seinen Ausführungen betonte der Bürgermeister, dass die Gemeinde nicht nur für Jugendliche etwas unternimmt, sondern im Rahmen der Aktion „Wir daheim auf dem Lechfeld“ ebenso für ältere Generationen Hilfe anbieten wird. Dazu zählen auch Fahrdienste in jeglicher Form, hierzu mögen die Vorsitzenden, auch anderer Vereine angesprochen werden oder direkt zur Gemeinde gehen, damit der genaue Bedarf ermittelt werden kann.

