22.04.2020

Eishockey: Die Meisterschaft im Blick

Überragende Saison für den Nachwuchs endet abrupt

Die Erinnerung an die letzte Kabinenparty des U20-Teams der EV Pinguine Königsbrunn sind noch da: Zusammen mit dem Königsbrunner Entertainer Salvatore wurde der 8:3-Sieg gegen den ESV Türkheim und die Meisterschaft in der Landesliga Gruppe 1 gefeiert. Trainer Andy Römer war von der Leistung seiner Sportler nach 19 Siegen in 21 Punktspielen begeistert. Das für eine Woche später angesetzte U20-Landesliga-Meisterschaftsturnier mit drei weiteren Spitzenteams aus den beiden bayerischen Landesliga-Gruppen wurde schließlich abgesagt.

Stolz war Trainer Römer trotzdem, nämlich auf den Teamgeist: Die drei Torhüter unterstützten sich gegenseitig vorbildlich, dazu stand eine verlässliche Abwehr sowie drei Sturmreihen, die alle für viele Tore sorgten.

Themen folgen