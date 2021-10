Heimspiel des EHC Königsbrunn fällt aus

Das Heimspiel des EHC Königsbrunn gegen Geretsried am Freitagabend (29.10.) fällt aus.

Wieder muss ein Eishockey-Spiel des EHC Königsbrunn wegen Corona ausfallen. Diesmal hat es aber nicht die Königsbrunner erwischt, sondern den Gegner, die "River Rats" des ESC Geretsried. Ein Geretsrieder wurde positiv getestet, sagt EHC-Sprecher Horst Plate: "Nun muss die Mannschaft komplett zum PCR-Test." Die Partie soll am Mittwoch, 5. Januar, nachgeholt werden. Die Tickets bleiben gültig; wer möchte, kann aber sein Ticket umtauschen.

So steht für die Königsbrunner nur ein Spiel am Wochenende an: Am Sonntag um 17.30 Uhr muss man in Dorfen antreten.