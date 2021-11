Königsbrunn kann seine Chancen nicht nutzen

Mit 3:5 mussten sich die Königsbrunner Eishockeyspieler Walkraiburg geschlagen geben. Den Ausschlag gab die bessere Chancenverwertung der Gäste.

Leer gingen an diesem Wochenende die Bayernliga-Eishockeyspieler des EHC Königsbrunn aus. Nach der deutlichen 1:8-Niederlage in Schweinfurt musste man sich in eigener Halle gegen Waldkraiburg mit 3:5 geschlagen geben.

Bis kurz vor Ende war die umkämpfte Partie offen, ehe 162 Sekunden vor der Schlusssirene Leon Deckert für die Gäste aus Waldkraiburg alles klarmachte und zum 5:3-Endstand traf. Lange Zeit konnte Königsbrunn die Partie ausgeglichen gestalten. Nachdem Christian Neuert in der dritten Minute die Gäste in Führung gebracht hatte, traf Hayden Trupp in der achten Minute zum Ausgleich. Doch vor der Pause kam die nächste kalte Dusche für Königsbrunn: Philipp Seifert sorgte in der zehnten Minute für die erneute Führung des Teams aus Waldkraiburg, das seine Chancen konsequenter nutzte. Zu allem Überfluss vergab Marc Bachmann im ersten Drittel noch einen Penalty für die Königsbrunner, den Walkraiburgs Keeper Christoph Lode hielt, der ebenso wie sein Gegenüber Donatas Zukovas eine starke Leistung zeigte.

Begegnung blieb ausgeglichen

Auch im zweiten Spielabschnitt sahen die 130 Zuschauer eine ausgeglichene Begegnung. Michael Rudolph sorgte bei vier gegen vier in der 34. Minute für den Königsbrunner Ausgleich, ehe Christian Neuert 32 Sekunden vor der Drittelsirene mit seinem zweiten Treffer erneut die Gäste in Führung brachte.

Als Philipp Lode in der 51. Minute auf 4:2 für Waldkraiburg erhöhte, schien die Vorentscheidung gefallen zu sein. Doch nur 17 Sekunden später brachte Linus Voit den EHC Königsbrunn wieder auf 3:4 heran. Es blieb spannend bis kurz vor Schluss, doch dann machten die Waldkraiburger in der 58. Minute die Königsbrunner Hoffnungen zunichte.

EHC Königsbrunn will sich nochmal verstärken

"Es war ein ausgeglichenes Spiel, bei dem es rauf und runter ging und am Ende die bessere Chancenverwertung den Ausschlag gegeben hat. Wir haben eine gute Leistung gezeigt, aber uns fehlt halt ein richtiger Torjäger, der die Dinger mal reinmacht", sagte Königsbrunns Vorsitzender Tim Bertele und deutete an, dass in dieser Woche noch ein Neuzugang präsentiert werden könnte.

Die wenigen Zuschauer bereiten dem EHC-Vorsitzenden Kopfzerbrechen: "Ich habe angesichts der strengen Corona-Auflagen auch nicht mit viel mehr Zuschauern gerechnet, aber mit 130 Besuchern ist es natürlich eine Herausforderung, den Bayernliga-Spielbetrieb aufrechtzuerhalten."