Energetika in der Stadthalle

Am Wochenende in Schwabmünchen

Die Energetika kommt erstmals nach Schwabmünchen. Vom 4. bis 6. Oktober hat die Verkaufsausstellung Angebote, die es sonst nur schwer direkt zu sehen und zu prüfen gibt: Zuweilen reicht das Angebot von Naturheilmitteln bis Wahrsagerei. Diesmal ist auch ein Wünschelrutengänger mit dabei. Es gibt Energieessenzen, Informationsspray und Lichtberatung.

Seit vielen Jahren tourt die Energetika durch den Alpenraum, seinen Ursprung hat das Konzept von Julia Riedel allerdings in Bobingen. Hier entstand die Idee, Erfahrungen mit Naturheilmitteln einem großen Messepublikum bekannt zu machen. Gemeint ist eine Gesundheitsmesse mit einem großen Schwerpunkt bei alternativen Heil- und Wellnessmitteln.

Die Aussteller präsentieren Verbrauchern ihr Angebot als Alternative zu konventionellen Produkten und Dienstleistungen. Während der Verkaufsmesse finden Vorträge, Workshops und Seminare statt.

ist geöffnet: am Freitag von 14 bis 19 Uhr, am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Die Tageskarte kostet fünf Euro, Partnerkarten kosten acht Euro.

