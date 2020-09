vor 21 Min.

Er ebnete den Weg für die Grünen im Kreistag

Udo Pick-Surges war einer der ersten beiden Kreisräte der damals jungen Partei

Im Alter von 65 Jahren verstarb vor Kurzem in Bad Neuenahr Udo Pick-Surges. Zusammen mit Wolfgang Pflug repräsentierte er in der Wahlperiode 1984 bis 1990 erstmals die Grünen im Kreistag. Udo Pick, der beruflich in der Baubranche tätig war, habe „Pionierarbeit für Umwelt-, Naturschutz- und soziale Themen geleistet und die Öffentlichkeit dafür sensibilisiert“, erinnern Vertreter von Partei und Kreistagsfraktion.

Damals bewegte nicht nur die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl die Menschen, sondern in der Region auch der drohende Müllnotstand und die verschiedenen Ansätze zu dessen Lösung. Während vor allem die CSU in den Landkreisen und die SPD-Spitze in Augsburg auf Deponien und schließlich die Müllverbrennung setzten, pochten die Grünen auf mehr Anstrengungen bei Müllvermeidung und Mülltrennung. Altlandrat Karl Vogele, damals schon lange Jahre Kreisrat und seit November 1987 Nachfolger des plötzlich verstorbenen Landrats Franz Xaver Frey, erinnert sich: „ Die Grünen waren neu im Gremium, mit den Gepflogenheiten nicht so vertraut und etwas stürmisch.“ Es habe sehr emotionale Diskussionen gegeben, auf der menschlichen Ebene aber „ordentliche Kontakte“. Günther Köhler, der als Nachrücker (gemäß dem damaligen Rotationsprinzip der Grünen) von 1987 bis 1990 mit Pick im Kreistag saß, erinnert sich an Udo Pick als „sehr engagiert, aber immer sachlich, um gute Kontakte mit allen bemüht“.

Im Kreistag konnten die beiden Vertreter der Grünen damals keine Fraktion bilden und hatten deshalb keine Sitze in den Ausschüssen. Das machte die politische Arbeit schwierig. Ursula und Alwin Jung, die damals zu den Grünen stießen, erinnern sich noch an Picks Abschiedsrede im Kreistag. Sie sei „sehr tiefgründig“ gewesen, auch Mitglieder anderer Parteien hätten spontan applaudiert. „Udo Pick war ein Wegbereiter für ein deutlich besseres Wahlergebnis der Grünen“, betont Ursula Jung. 1990 wurden fünf Grüne in den dann 70-köpfigen Kreistag gewählt. Inzwischen ist Bündnis 90/Die Grünen mit zwölf Mitgliedern im Kreistag. Udo Pick-Surges zog sich nach 1990 aus der Politik zurück und verließ 2010 Königsbrunn. (-hsd)

