10:00 Uhr

Er hat die Sanierung der maroden Kläranlage im Fokus

Sven Janzen tritt noch einmal in Walkertshofen an.

Plus Sven Janzen war schon einmal Bürgermeister in Walkertshofen. Jetzt will er es noch einmal wissen

Sven Janzen will es noch einmal wissen: Er war bereits von 2008 bis 2014 Bürgermeister der Gemeinde, unterlag dann bei der Kommunalwahl im Jahr 2014 knapp Margit Jungwirth-Karl. Er tritt mit dem gegründeten Ortsverbands der Freien Wähler an.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Wenn Sie sich für Ihren Ort etwas wünschen könnten, was wäre das? Sven Janzen: Mehr Gemeinschaftsgefühl und zukunftsorientiertes Handeln. Was muss für die wachsende Zahl der älteren Bürger getan werden? Janzen: Auf dem Land ist es ganz wichtig, bis ins hohe Alter selbstbestimmt leben zu können. Dazu gehört ein Mobilitätskonzept, Nahversorgung und Nachbarschaftshilfe. In allen drei Bereichen muss es künftig wesentliche Verbesserungen geben. Wie nutzen Sie die neuen sozialen Medien und was halten Sie davon? Janzen: Ich nutze sie in Maßen und treffe meine Freunde auch gerne noch im echten Leben. Aber die sozialen Medien bieten auch viele Chancen. So kann man problemlos Kontakt zum früheren Nachbarn in Australien und Freunden weltweit halten. Zudem ist es durch die neue Technik möglich, viele Leute direkt zu erreichen. So könnten zum Beispiel Sitzungen des Gemeinderats problemlos live als Video übertragen werden, damit sich jeder bequem von zu Hause aus informieren kann. Wo ist Ihr Lieblingsplatz in Ihrem Ort? Janzen: Im Garten nach Feierabend. Welche positiven Eigenschaften würden Sie bei einem Bewerbungsgespräch nennen? Janzen: Ich bin zuverlässig, hartnäckig, einsatzbereit, fokussiert, belastbar und lösungsorientiert. Was sind Ihre persönlichen Untugenden? Janzen: Chips im Bett essen. Wenn Sie die Wahl gewinnen, welche drei Themen wollen Sie als Erstes anpacken? Janzen: Den sofortigen Beginn mit den überfälligen Planungen zur Sanierung unserer maroden Kläranlage. Zweites Thema ist die Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen, denn das nächste Hochwasser kommt bestimmt. Sofort anpacken möchte ich außerdem den LTE-Ausbau. (mcz)

Themen folgen