15:17 Uhr

Er hat schon vor dem Pabst und auf der Oidn Wiesn gespielt

Als Leiter des Musikvereins in Wehringen hat Andreas Jähnert schon viel bewegt. Nun hat er ein besonderes Jubiläum zu feiern.

Zwei besondere Tage feiert Andreas Jähnert in diesem Jahr: In Wehringen leitet er bereits seit 18 Jahren die Geschicke des Musikvereins – ist also als Vorsitzender volljährig – und zudem feiert er am heutigen Mittwoch seinen 50. Geburtstag.

Die Musik hat ihn jung gehalten und mit seinen Vereinskollegen hat er viel bewegt. So hat Jähnert beispielsweise die sehr erfolgreiche Reihe „Ein Mehr an Kultur!“ ins Leben gerufen und konnte seit 2011 schon viele bekannte Künstler wie Wolfgang Krebs oder Django Asül auf die mittlerweile etablierte Kleinkunstbühne im Wehringer Bürgersaal holen. Dabei helfen ihm sicherlich seine beruflichen Erfahrungen als Marketingleiter beim Wehringer Unternehmen Interquell.

Beruf und Leitung des Vereins zu vereinbaren, ist nicht einfach

Sein Beruf war in der Vergangenheit auch immer wieder Grund für Gedankenspiele, den Chefposten beim Verein an einen anderen abzugeben, da Jähnert unter der Woche regelmäßig in Europa unterwegs ist. Beruf und die Leitung eines sehr aktiven Vereins unter einen Hut zu bekommen, ist da nicht immer leicht.

Durch tatkräftige Unterstützung innerhalb des Vereins, insbesondere durch seinen Stellvertreter Hannes Vonay, Dirigent Josef Utz und den weiteren Vorstand, funktioniert die Vereinsführung dennoch einwandfrei.

Stolz ist er auf den guten Zusammenhalt im Verein und zwar über jede Altersgruppe hinweg. Und damit neben dem gemeinsamen Musizieren der Spaß nicht zu kurz kommt, organisiert Andreas Jähnert unter anderem regelmäßig Vereinsausflüge, von denen seine Musikanten noch Jahre später schwärmen.

Die Wehringer Musiker spielten schon auf dem Petersplatz

Höhepunkte waren der Besuch des Vatikans, bei der die Singoldmusikanten eine Messe von Papst Benedikt XVI. auf dem Petersplatz musikalisch umrahmen durften, sowie der Ausflug nach Mallorca als Oktoberfestband. Nur vom britischen Königshaus kam einst eine sehr höfliche Absage.

Eine weitere Besonderheit ergibt sich seit zehn Jahren regelmäßig im Herbst, wenn es zur musikalischen Umrahmung der Oidn Wiesn geht. „Dass wir seit zehn Jahren fast jährlich im Festzelt spielen dürfen, ist keineswegs selbstverständlich. Viele Kapellen warten vergebens darauf, einmal zugelassen zu werden.

Wir machen also irgendetwas richtig“, sagt Jähnert. Auch die Mitgliederzahlen liegen ihm am Herzen. Ein Beitrittsformular hat er immer bei sich. So hatte er es vor einigen Jahren geschafft, dass der Verein das 400. Mitglied begrüßen durfte. Wenn es nach den Musikern geht, braucht Jähnert noch lange nicht ans Aufhören denken. (stöd)

Themen folgen