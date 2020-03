vor 39 Min.

Er wünscht sich mehr bezahlbaren Wohnraum

Was Erwin Losert als Bürgermeister in Obermeitingen noch erreichen will

Wenn Sie sich für Ihren Ort etwas wünschen könnten, was wäre das?

Ich wünsche mir, dass wir mehr bezahlbaren Wohnraum für jüngere Menschen in unserer Gemeinde bekommen und zusätzlich ein Angebot an betreutem Wohnen für die ältere Generation.

Was muss für die wachsende Zahl der älteren Bürger getan werden?

Der demografische Wandel stellt uns vor großen Herausforderungen. Mit der Teilnahme am Sozialraumprojekt „Wir daheim auf dem Lechfeld“ haben wir hierzu einen wichtigen Schritt nach vorn getan. Dabei kann der Projektinhalt für Senioren nur dann Erfolg haben, wenn sich weiterhin ehrenamtliche Helferinnen und Helfer einbringen.

Wie nutzen Sie die neuen sozialen Medien und was halten Sie davon?

Ich bin seit Kurzem bei Facebook und nutze regelmäßig Whats-App. Selbstverständlich sind in Zeiten von Smartphone und Tablet die sozialen Netzwerke beliebter denn je, doch das persönliche Gespräch können diese Plattformen nicht ersetzen.

Wo ist Ihr Lieblingsplatz in Ihrem Ort?

Es gibt mehrere Lieblingsplätze in unserer Gemeinde, das ist von der Jahreszeit abhängig.

Welche positiven Eigenschaften würden Sie bei einem Bewerbungsgespräch nennen?

Menschlich, offen, lösungsorientiert.

Was sind Ihre persönlichen Untugenden?

Die stetige Suche nach meinem Schlüsselbund.

Ich will Bürgermeister bleiben, weil …

...bereits wichtige Weichenstellungen für die Gemeindeentwicklung getroffen wurden und ich hierfür auch in der Verantwortung stehe. Mir ist es wichtig, diese Projekte wie zum Beispiel die Erweiterung der Kindertagesstätte so umzusetzen, dass sie den Ansprüchen der Menschen gerecht werden.

