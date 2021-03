vor 27 Min.

Falscher Polizist wollte Autos anhalten: Sollten Fahrer stoppen oder weiterfahren?

Plus Auf der B17 wollte ein falscher Polizist ein Auto anhalten. Der Fahrer stoppte nicht. Wie sollte man sich als Autofahrer verhalten, wenn man Zweifel hat?

Von Norbert Staub

Im Fall des angeblichen Polizisten, der am Samstagabend auf der Bundesstraße 17 bei Klosterlechfeld mit einem Blaulicht und einer Polizeikelle ein Auto anhalten wollte, sucht die Polizei weitere Zeugen. „Möglicherweise wurden ja auch noch andere Autofahrer von dem falschen Polizisten belästigt“, sagt Siegfried Hartmann, Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord. Wer etwas zu dem gemeldeten Fall sagen kann oder selber belästigt wurde, kann sich unter 0821/3231910 melden. Doch wie soll man sich in einem solchen Fall als Autofahrer verhalten?

„Im Regelfall anhalten, denn man muss immer davon ausgehen, dass die Polizisten echt sind. Eine solche Geschichte wie am Samstag ist die absolute Ausnahme, das ist uns in den letzten Jahren nicht unter gekommen“, sagt Polizeisprecher Hartmann. Auf keinen Fall sollte man Gas geben und abhauen. Wer Zweifel hat, soll sich den Ausweis vorzeigen lassen oder per Handy bei der Polizei nachfragen.

Polizei: Autofahrer hat richtig gehandelt

Trotzdem hat der 24-Jährige, dessen BMW der falsche Polizist anhalten wollte, richtig gehandelt, sagt Siegfried Hartmann: „Er konnte aufgrund der Gesamtsituation davon ausgehen, dass es sich um einen falschen Polizisten handelt.“ Der 24-Jährige war auf der linken Spur in Richtung Norden unterwegs, als vor ihm der Mercedes des falschen Polizisten auftauchte.

Der machte keine Anstalten, die Fahrspur zu räumen, sondern ließ ihn erst überholen, als der BMW-Fahrer die Lichthupe betätigte. Kurz darauf fuhr der Mercedes-Fahrer wieder an dem BMW vorbei. Da hatte er ein Blaulicht auf dem Dach und winkte mit einer Polizeikelle. Weil dem BMW-Fahrer das merkwürdig vorkam, fuhr er weiter und benachrichtigte die Polizei, die den falschen Polizisten ausfindig machte. In seiner Wohnung stellten die Beamten das Blaulicht, die Polizeikelle, ein falsches Funkgerät und einen Führerschein sicher, den sein Besitzer als verloren gemeldet hatte.

Blaulicht im Partykeller ist erlaubt

All das kann dem falschen Polizisten nun Ärger bereiten. Die Nutzung eines Blaulichts oder einer Polizeikelle ist aber nicht in jedem Fall strafbar, stellt Siegfried Hartmann klar: „So etwas kann man problemlos im Internet kaufen, da ist nichts geschützt. Es ist deshalb auch gar nichts dagegen einzuwenden, wenn jemand ein Blaulicht in seinen Partykeller stellt oder es auf das Kettcar seines Sohnes montiert. Bei der Sache auf der B17 aber liegt ein Missbrauch vor, und das ist Amtsanmaßung.“

Dass falsche Polizisten Autos anhalten kommt also relativ selten vor. Aber immer wieder wollen Betrüger mit dieser Masche andere abzocken. Sie geben sich am Telefon als Polizeibeamte aus und versuchen dann ihre Gesprächspartner auszuhorchen, um sie am Ende um Geld oder Wertsachen zu erleichtern.

Spektakulär war in diesem Zusammenhang der Fall einer 49 Jahre alten Frau aus Königbrunn. Sie hatte 31.000 Euro abgehoben und sollte sie einem einem angeblichen Polizisten übergeben. Der falsche Beamte hatte ihr erklärt, in ihrer Nachbarschaft sei eingebrochen worden und sie befinde sich in Gefahr. In letzter Sekunde kamen der Frau Zweifel und sie fragte auf dem Weg zur Übergabe bei der Polizeiinspektion Bobingen nach. Schließlich konnte ein 44-Jähriger festgenommen werden, der im August 2020 wegen Mittäterschaft bei einem versuchten Betrug zu in einer Haftfortsetzung von zwei Jahren verurteilt wurde.

