27.02.2020

Faschingsabschied mit gespülten Geldbeuteln

Mit viel Elan und Wasser wuschen die Aktiven des CCK-Fantasia am Aschermittwoch die leeren Geldbeutel zusammen mit Bürgermeister Franz Feigl (Mitte) aus. Dem Brauchtum zufolge soll so neues Geld in die sauberen und leeren Börsen gespült werden.

Wie die Bilanz des CCK zur Saison ausfällt und warum der Bürgermeister gleich drei Brieftaschen wäscht

Von Claudia Deeney

„Sind die Aktiven eines Faschingsvereins am Aschermittwoch noch fit – dann war der Karneval wohl kein richtiger Hit!“ So leitete der Präsident Jürgen Langhammer im Rathaus gestern das Resümee zur eben beendeten Saison ein. Und zwar nicht nur etwas müde aussehend, sondern auch leicht heiser. Rund 30 aktive CCK-ler hatten sich um 11 Uhr eingefunden, um traditionell die Rathausschlüssel an Bürgermeister Franz Feigl zurückzugeben und im Anschluss daran zum schwäbisch-alemannischen Fastnachtbrauch, der „Geldbeutelwäsche“ zu schreiten.

Die Reden im Foyer wurden kurz gehalten, ganz offensichtlich war die Saison ein voller Hit. Das belegte nicht nur die ruhige, fast schon schläfrige Stimmung – für den CCK ungewöhnlich –, sondern auch die eindrucksvollen Zahlen, die der Vorsitzende Dieter Schwab kurz nannte: „Insgesamt gab es um die 100 Auftritte der Showtanzgruppen.“ Alleine die Kinder waren 36 Mal auf der „Suche nach verborgenen Schätzen“, gemäß dem Motto, in Königsbrunn und im Umland unterwegs. Da kamen für die jungen Tänzerinnen und Tänzer 1000 Kilometer Fahrstrecke zusammen, die Erwachsenen-Gruppen brachten es auf das doppelte an Kilometern. Auch werde der Radius immer größer. Richtung Sonthofen ging es genauso, wie in die Ingolstädter Gegend und auch Großstädte wie München sind mittlerweile Gastgeber für die CCK-ler.

„Für dieses Engagement, den Namen unserer Stadt so erfolgreich nach außen zu vertreten, bedanke ich mich ganz herzlich bei ihnen allen“, erklärte denn auch Feigl. Denn das sei der eine Punkt, die Königsbrunner sind viel unterwegs und so werden Menschen auf die Stadt aufmerksam, die Königsbrunn sonst gar nicht kennen. Der andere Aspekt ist, dass umgekehrt, auf Einladung des CCK-Fantasia viele Faschingsgesellschaften mit ihren Gruppen und Garden hierherkommen, mit ihren Auftritten die Brunnenstädter Faschingsfreunde unterhalten und oftmals im Anschluss noch dableiben um mitzufeiern.

„Auf zehn Veranstaltungen unseres Clubs hatten wir rund 2200 Gäste, das ist ein phänomenales Ergebnis“, fügte hier Langhammer mit ein. Aber für ihn seien die super Zahlen nicht der hauptsächliche Erfolg, wie der Präsident erklärte, sondern dass die etwas über 100 aktiven Mitglieder so fest zusammenhalten, um so erfolgreich zu agieren. Denn selbstredend gibt es in den Wochen, wo der Stress am größten ist auch Reibereien oder mal Pannen. Sich immer wieder zusammenzuraufen und miteinander zu reden, das ist eine Kunst, die der CCK-Fantasia hinter den Kulissen beherrsche.

Auf der Bühne sind sie top, das bescheinigt ihnen auch Feigl. Er schätze auch die Musikauswahl. Das breite Spektrum garantiere für alle Ohren einen Genuss und passe sehr gut zu den Tänzen und Figuren. All die Lobeshymnen hätten aber auch einen negativen Aspekt: „Die Erwartungshaltung wird immer höher. Das ist der Fluch des Ruhms.“

Bis sich die Showtanzgruppen mit den Planungen für die kommende Saison beschäftigen, werden ein paar Wochen vergehen. Jetzt wurden erst mal die Rathausschlüssel abgegeben und danach ging es nach draußen, um die leeren Geldbeutel auszuwaschen. Mit diesem Brauch soll neues Geld in die Börsen gespült werden. Für die Stadt gilt das auch. Bürgermeister Franz Feigl beteiligte sich also ebenfalls hingebungsvoll und wusch gleich drei Geldbeutel aus, wie er erklärte: „Einen für die Stadt, einen für die Tochterunternehmen der Stadt und einen für mich privat.“

