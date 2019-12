vor 47 Min.

Fernsehmoderatorin Sabine Sauer stimmt in der Singoldhalle auf Weihnachten ein

Warum die Moderatorin Sabine Sauer im Augenblick Innenstädte meidet und warum sie sich auf den Auftritt des Bergsteigerchors Paganella in Bobingen freut.

Von Maximilian Czysz

Die Liebe zu den Bergen und zur Natur, die Wertschätzung der Traditionen und die Sehnsucht nach der guten alten Zeit: Diese Themen bringt der Bergsteigerchor Coro Paganella – das sind 40 Sänger unterschiedlichen Alters aus dem Dorf Terlago im Trentino, am Freitag, 20. Dezember, in die Bobinger Singoldhalle. Das vorweihnachtliche Konzert moderiert die Fernseh- und Rundfunkmoderatorin Sabine Sauer. Im Interview verrät sie, wie sie mit dem vorweihnachtlichen Stress umgeht und wie sie das große Fest feiert.

Bei dem Termin Bobingen geht es um besondere Werte, für die der Bergsteigerchor steht. Welche Werte sind Ihnen in der Vorweihnachtszeit wichtig?

Sabine Sauer: Mir ist vor allem wichtig zu zeigen, um was es eigentlich an Weihnachten geht. Nämlich darum, dass wir nicht vergessen sollten, dass Weihnachten ein religiöses Fest ist. Das tritt heute oft in den Hintergrund. Wir feiern die Geburt einer Religion mit der Geburt Jesu. Sie hat Liebe, Hoffnung, Frieden, Licht und Achtsamkeit in die Welt gebracht. Und nicht Konsum und Verschwendung. Ich vermeide es übrigens im Augenblick so gut ich kann, in die Innenstadt zu gehen. Das Geschehen dort geht mir an die Nerven.

Haben Sie schon alle Geschenke zusammen?

Sauer: Noch kein einziges. Ich weiß noch gar nicht, wie und wann ich das heuer bewerkstelligen soll. Bei uns in der Familie geht es Gott sei Dank nicht in erster Linie um die Geschenke. Wir halten es seit Jahren ganz bewusst ganz klein. Erst jüngst habe ich gehört, dass in Deutschland jeder im Schnitt 1000 Euro für Geschenke ausgibt. Das ist doch ein Wahnsinn.

Wie läuft Weihnachten bei Ihnen ab?

Sauer: Es geht nicht um die nächste große Küchenmaschine. Manchmal gibt es gar keine handfesten, sondern nur symbolische Geschenke – zum Beispiel geht es darum, Zeit miteinander verbringen. Ich feiere meistens mit meiner Schwester und ihrer Familie. Sie kauft alles ein und bereitet alles vor. Ich komme dann am 24. Dezember und koche für alle. Gemeinsam wird dekoriert. Nach dem Essen gibt es eine eher bescheidene Bescherung. Um 23 Uhr geht’s in die Kirche und danach sitzen wir noch zusammen und spielen – das geht manchmal auch bis 2 oder 3 Uhr morgens.

Wann tritt bei Ihnen die Entspannung ein? Wann können Sie das erste Mal durchatmen?

Sauer: Das ist Heiligabend, wobei ich sagen muss, dass ich die Zeit auf der Bühne wirklich genießen kann. Jüngst hatte ich einen wunderschönen Abend mit Stubenmusik. Diese eineinhalb Stunden auf der Bühne waren wirklich schön. So wird es mir hoffentlich auch in Bobingen gehen. Das sind meine Zeitfenster, in denen ich zur Ruhe komme und in vollen Zügen genieße.

Welche Musik hören Sie an Heiligabend?

Sauer: Beim Kochen und Baumschmücken lief vergangenes Jahr eine CD mit Weihnachtsliedern von den Raith-Schwestern mit herrlichen alten bayerischen Lieder. Vielleicht ist es in diesem Jahr der Trentiner Bergsteigerchor oder Michael Bublé.

