Feuerwehr und Kita: Wofür die Stadt Bobingen ihr Geld ausgibt

Viel Geld fließt in den nächsten Jahren in die Bobinger Großprojekte. Wir geben einen Überblick.

Plus Neue Feuerwehrfahrzeuge, ein neuer Kindergarten und neue Schüttgutboxen: Im Stadtrat waren verschiedene Großprojekte Thema. Einige Vorhaben müssen aber noch warten.

Von Elmar Knöchel

Der Bobinger Stadtrat hat über anstehende Großprojekte debattiert. Am meisten Geld fließt in den neuen Kindergarten in der Point. Die Gesamtkosten des Projekts werden derzeit auf 6,1 Millionen Euro geschätzt. Nach Abzug aller Fördergelder muss die Stadt noch 2,6 Millionen Euro aufbringen. Aber es stehen noch weitere Ausgaben an. Welche? Hier ein Blick in die Bobinger Finanzen.

Für eine halbe Million Euro wurden außerdem neue Feuerwehrfahrzeuge angeschafft. Die Kosten für neue Schüttgutboxen für den Bauhof belaufen sich auf 250.000 Euro. Der Neubau einer Lärmschutzwand beim Freibad wurde laut Stadtkämmerer Alexander Ziegler verschoben. Das gilt auch für die rund 700.000 Euro teure Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Lampen. Die Sanierung des Mehrfamilienhauses in der Krumbacher Straße, in dem die Rettungswache des BRK untergebracht ist, musste ebenfalls verschoben werden, da sich der Auszug der Wache verzögert habe.

Bobingen bekommt kein Geld für Lastenräder

Leer ausgegangen ist die Stadt mit einem Antrag auf Fördergelder, um Lastenräder anzuschaffen. Die Stadtratsfraktion der Grünen hatte im Sommer einen entsprechenden Antrag gestellt. Insgesamt hätten sich in Bayern 99 Kommunen beworben, acht Gemeinden davon hatte dann den Zuschlag bekommen.

Bobinger Ortsumfahrung wird eine Kreisstraße

Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten im Bereich der Bobinger Hauptstraßen wurde nun beschlossen, der Umwidmung der Straßen zuzustimmen. Somit gehen die Augsburger-, die Hoch- und die Lindauer Straße in das Eigentum der Stadt Bobingen über und werden von Kreisstraßen zu Gemeindestraßen abgestuft. Damit ist in Zukunft die Stadt allein verantwortlich für Unterhalt und Verkehrsgestaltung in der Bobinger Ortsdurchfahrt. Gleichzeitig wird die Ortsumfahrung Bobingens zur Kreisstraße hochgestuft und geht in das Eigentum des Freistaates Bayern über, der dann zukünftig auch für den Unterhalt zuständig sein wird.

Erhält die Stadt Bobingen Fördergelder für den Bad-Neubau?

Einstimmig wurde im Stadtrat außerdem beschlossen, dass sich Bobingen um Fördergelder aus dem Topf des Förderprogrammes „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ bewerben soll. Damit könnten zwischen 500.000 und drei Millionen Euro an Fördergeldern für den Badneubau nach Bobingen fließen. Allerdings, so Stadtkämmerer Alexander Ziegler, seien die Erfolgsaussichten für Bobingen eher gering.

