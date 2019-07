vor 20 Min.

Flugtag in Schwabegg: Abheben ins Glück

Beim Flugtag für Menschen mit Behinderung gibt es in Schwabmünchen viele strahlende Gesichter. Welch frohe Nachrichten es an dem Tag gibt.

Von Christian Kruppe

Brummende Motoren, immer wieder startet und landet ein Flugzeug. Auf dem Schwabegger Flughafen geht es beinahe zu wie im Erdinger Moos zu Stoßzeiten. Doch in Schwabegg starten und landen die Maschinen nicht, um Menschen in den Urlaub zu bringen. In Schwabegg geht es darum, speziellen Menschen Glück zu bereiten. Bereits zum 38. Mal veranstalten der Luftsportverein Schwabegg und das Rote Kreuz den „Flugtag für Menschen mit Behinderung“.

Unterstützt vom Lions Club Schwabmünchen-Lechfeld-Buchloe und der Kreissparkasse Augsburg sind unzählige ehrenamtliche Helfer, nicht nur an diesem Tag, damit beschäftigt, um Menschen mit Behinderung das einzigartige Erlebnis eines Fluges über ihre Heimat zu ermöglichen. „Vor dem Flugtag ist nach dem Flugtag“, stellt Thomas Haugg, Geschäftsführer des Rot-Kreuz-Kreisverbandes Augsburg-Land klar. Damit dies auch wirklich so bleibt, kümmert sich sein Amtsvorgänger Günther Geiger.

Landkreis unterstützt den Flugtag in Schwabegg finanziell

Geiger, einer der Gründungsväter dieses Events, lies es sich bei der Begrüßung der Mitstreiter und Gäste nicht nehmen, allen Beteiligten die selbe Frage zu stellen: „Seid ihr nächstes Jahr wieder mit dabei?“ Die Antworten waren alle durchweg positiv, so dass auch im kommenden Jahr in Schwabegg wohl wieder geflogen wird. Genau genommen gibt es, zumindest für das kommende Jahr, einen Unterstützer mehr. Denn während der Begrüßung steckten die Kreisräte Harald Güller und Carolina Trautner ihre Köpfe mit Landrat Martin Sailer zusammen und Güller konnte verkünden, dass der Landkreis im kommenden Jahr den Flugtag mit 500 Euro unterstützt. „Wir geben Geld für Dinge aus, wo man sich fragt, ob es sein muss. Hier ist das Geld richtig angelegt“, stellt Güller klar.

Die Wartezeit auf die Flüge konnten sich die Gäste mit einer Runde in einem Morgan vertreiben. Bild: Christian Kruppe

Dass der Kreisrat und Landtagsabgeordnete mit dieser Aussage richtig liegt, ist unter Anderem am Flugfeld zu sehen. Sind die Gesichter der Fluggäste vor dem Start noch freudig angespannt, wechselt der Ausdruck schon beim Anrollen auf der Startbahn in ein glückliches Strahlen. „Das macht diesen Tag aus“, erklärt Landrat Martin Sailer, der zugibt, „noch nie in einem kleinen Flieger geflogen zu sein“. Das bleibt auch so. Denn die Option eines Mitflugs verweigert er. „Heute stehen andere im Mittelpunkt. Ich will da niemandem einen Platz wegnehmen“, stellt Sailer klar.

Vor dem Flug wird eine Runde in einem Morgan gedreht

Schwabmünchens Bürgermeister Lorenz Müller lobt die Organisatoren mit den Worten „Anderswo spricht man von Inklusion, hier wird sie gelebt.“ Ähnlich sieht es auch Carolina Trautner. „Das ist ein wundervoller Tag“, urteilt sie. Wundervoll auch deswegen, weil sich um die Menschen mit Behinderung gekümmert wird. Es wird nicht nur geflogen. Die Wartezeit können die Fluggäste im schattigen Hangar bei bester Verpflegung verbringen, während der Schwabegger Musikverein aufspielt. Die, die schon mal ein Gefühl nah des Fliegens erleben wollen, können dies mit einer Runde in einem „Morgan“ tun. Seit mehr als zehn Jahren ist der „Morgan-Club Deutschland“ mit dabei und lädt zu Rundfahrten.

Dazu zählt auch die Schwabmünchner Jugendfeuerwehr, die genauso für Abwechslung sorgt, wie der Modellsportverein Schwabmünchen. „Ohne die unzähligen Helfer ginge das nicht“, bilanziert Günther Geiger und deutet über das Areal. Knapp 100 Menschen mit Behinderung konnten diesmal den Traum vom Fliegen erleben. Die Zahl der ehrenamtlichen Helfer dürfte mindestens genauso groß sein.

