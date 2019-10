vor 23 Min.

Frauenunion ehrt treue Mitglieder

Regionalgruppe spricht auch über Klimaschutz

Jacqueline Staudacher, die Vorsitzende der Frauenunion Wertach und stellvertretende Kreisvorsitzende der FU Augsburg-Land, ehrte verdiente Mitglieder.

Die stellvertretende Kreisvorsitzende der Seniorenunion, Gabriele Huber, ist seit 30 Jahren Mitglied der Frauenunion. Ilse Buschwaechter und Anneliese Wiedemann wurden für ihre 20-jährige Mitgliedschaft geehrt. Brigitte Fischer gehört seit zehn Jahren der Frauenunion an. Alle vier Frauen waren früher Mitglied der FU Schwabmünchen, die dieses Jahr gemeinsam mit der FU Untermeitingen und der FU Bobingen-Großaitingen zur FU Wertach fusionierte. Staudacher, die frühere Vorsitzende der FU Bobingen-Großaitingen, wurde einstimmig zur Vorsitzenden des neuen Ortsverbundes gewählt.

Neben der Mitgliederehrung war für die Versammlung auch eine Diskussion zum Thema Klimaschutz angesetzt worden. Sowohl allgemeine Themen zur Klimarettung und zum Umweltschutz als auch Eigenmaßnahmen gegen den Klimawandel wurden diskutiert. Die Nutzung der Sonnenenergie auf dem eigenen Haus, das Fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln und der Austausch von alten Heizungsanlagen kamen dabei zur Sprache. Staudacher brachte den Vorschlag zur Abfallvermeidung durch gezielten Einkauf von verpackungsarmen Produkten ein. Verpackungen sollten zumindest recycelbar sein. Ferner schlug sie Anreize für den Verbraucher bei der Abfallentsorgung vor. Möglich wäre hier eine Berechnung der Abfallentsorgungskosten nach Gewicht. Der Konsument könnte so durch gezielte Müllvermeidung Kosten sparen. Schließlich waren sich die Frauen darüber einig, dass man selbst eine Menge dazu beitragen könne, den Klimawandel aufzuhalten oder zumindest zu verlangsamen. Geplant für das kommende Jahr sind unter anderem eine Besichtigung des neu gebauten AWO-Altenheims in Bobingen, ein Selbstverteidigungskurs und ein Besuch des Gerichts in Augsburg. (SZ)

Themen folgen