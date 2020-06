vor 56 Min.

Freibad öffnet mit Rechtsverkehr im Schwimmbecken

Das Schwabmünchner Freibad Singoldwelle eröffnet am Dienstag, 23. Juni, aber nicht so wie gewohnt. Was sich ändert und was Badegäste beachten müssen.

Von Carmen Janzen

Das Schwabmünchner Freibad Singoldwelle eröffnet am Dienstag, 23. Juni, wieder. Allerdings nicht wie gewohnt. Es gibt zahlreiche Regeln, die Badegäste beachten müssen. Welche das sind, das erklärte Freibad-Betriebsstellenleiter Andreas Kotalczyk am Dienstagabend in der Sitzung des Bauausschusses in der Stadthalle. Dabei klang er kurzzeitig wie ein Fahrlehrer, als er das Konzept im Schwimmbecken erläuterte. Denn jede der acht Bahnen ist quasi eine Einbahnstraße, und die Schwimmer im großen 50-Meter-Becken sollen „hintereinander im Rechtsverkehr“ schwimmen. Bis zu 70 Schwimmer dürfen gleichzeitig ins Becken.

Besucher sollen das Freibad wegen Corona in Zeitblöcken nutzen

Ins Freigelände der Singoldwelle hingegen dürften in der aktuellen Situation eigentlich 600 Personen, die Liegeflächen sind entsprechend groß, um den nötigen Corona-Abstand halten zu können. So viele Besucher auf einmal will Kotalczyk aber nicht hineinlassen, da er sonst ein Gedränge am Schwimmbecken befürchtet. Die Besucher sollen das Bad zeitversetzt nutzen. Es gibt drei Zeitblöcke, die im Voraus im Internet auf der Homepage der Stadt Schwabmünchen gebucht werden können.

Die Singoldwelle geschlossen zu lassen, war keine Option

Klingt umständlich – und das ist es wohl auch. Trotzdem, das Freibad heuer einfach geschlossen zu lassen, war keine Option für Bürgermeister Lorenz Müller: „Das Ganze wird ein Riesendefizit, da brauchen wir gar nicht darüber reden, aber es gibt den Bürgern ein Stück Normalität zurück, und das ist uns wichtig.“

Alle wichtigen Infos zur Freibaderöffnung in Schwabmünchen

Zeitblöcke: Für Frühschwimmer von 9 bis 11.30 Uhr, für Familien 12.30 bis 16.30 Uhr und für Spätschwimmer von 17.30 bis 20 Uhr. Nach jedem Zeitblock müssen alle Badegäste das Bad verlassen. Dann werden alle Dinge gereinigt und desinfiziert, mit denen die Besucher händisch in Kontakt kommen. Also zum Beispiel Türklinken, Seifenspender, der Handlauf der Rutsche oder Duschknöpfe im Außenbereich.

Geöffnet: Badegäste können im 50-Meter-Becken schwimmen, das Nichtschwimmerbecken samt großer Rutsche nutzen, und auch das Kleinkinderbecken ist geöffnet. Der Kiosk bietet ebenfalls seine Speisen und Getränke an. Einzelumkleiden, Außenduschen und Toiletten dürfen auch genutzt werden.

Gesperrt: Die Duschen im Innenbereich, die Sammelumkleide, der Wasserspielplatz am Planschbecken, die Fußballtore, der Tischkicker und der Beachvolleyballplatz bleiben vorerst gesperrt.

Vorschriften: Besucher müssen im Bad einen Abstand von 1,5 Metern einhalten. Es dürfen sich keine Gruppen bilden. Zudem muss eine Mund-Nasen-Bedeckung im Eingangsbereich, in den Umkleiden und in den Sanitäranlagen getragen werden.

Eintritt: Badegäste können sich bereits vier Tage im Voraus einen der Zeitblöcke auf der Seite der Stadt Schwabmünchen buchen. Der Link dazu soll spätestens ab Freitag online stehen. Nach erfolgreicher Registrierung und Bezahlung im Netz erhält der Besucher einen Buchungscode. Dieser muss im Freibad dann entweder auf dem Handy oder ausgedruckt vorgelegt werden. Wer keinen Internetzugang hat, kann sich einen Zeitblock auch persönlich im Schwabmünchner Rathaus mit Bankkartenzahlung buchen. Kinder unter 14 Jahren dürfen außerdem nur in Begleitung eines Erwachsenen ins Freibad.

Öffnungszeiten: Montags hat das Freibad die komplette Saison über geschlossen. Dienstags, donnerstags, freitags, samstags und sonntags werden je drei Zeitblöcke angeboten, von 9 bis 11.30 Uhr, von 12.30 bis 16.30 Uhr und von 17.30 bis 20 Uhr. Mittwochs ist nur bis nachmittags geöffnet, der letzte Block am Abend entfällt, damit die Vereine trainieren können.

Preise/Karten: Zehner- und Saisonkarten bietet das Freibad heuer nicht an. Es gibt nur vergünstigte Eintrittskarten für die einzelnen Zeitblöcke. Der erste Block morgens kostet 1,50 Euro, der zweite Block am Nachmittag 2,50 Euro, der Abendblock 1,50 Euro. Die ermäßigten Tickets zum Beispiel für Kinder sind jeweils 50 Cent günstiger. Üblicherweise kostet der Ganztageseintritt in der Singoldwelle 3,50 Euro, ermäßigt zwei Euro. Die Abendkarte 2,50 Euro.

