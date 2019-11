Freikarten für Kult-Krimi "Tannöd" in Schwabmünchen

Plus Johanna Bittenbinder und Heinz Josef Braun spielen Tannöd in der Stadthalle Schwabmünchen. Wir verlosen fünf Mal zwei Freikarten.

Ein Kult-Krimi mit Starbesetzung spielt am Samstag, 16. November auf der Bühne der Stadthalle. Nämlich die szenische Umsetzung von Andrea Maria Schenkels Thriller „Tannöd“, der sich mit einem bayrischen Kriminalfall beschäftigt – Hinterkaifeck. Tannöd ist die spannende Geschichte eines authentischen Kriminalfalles, der bis zum heutigen Tage ungeklärt ist. Auf einem Einödhof werden sechs Mordopfer entdeckt, die mit einer Spitzhacke schrecklich zugerichtet wurden. Auf der Basis von Zeugenprotokollen der Nachbarn, der abergläubischen Pfarrersköchin, des verschlagenen Gelegenheitsdiebes Mich, der achtjährigen Betty und verschiedener anderer imposanter Dorfcharaktere entsteht eine mitreißende Kriminalgeschichte. Die beiden Schauspieler Johanna Bittenbinder und Heinz-Josef Braun (beide bekannt unter anderem aus Tatort, und Wer früher stirbt, ist länger tot) schlüpfen dabei in die verschiedenen Rollen. Wir verlosen für "Tannöd" Freikarten.

Die schaurige Szenerie in Haus und Stadel wird untermalt vom „Art Ensemble of Passau“ mit Peter Tuscher an der Trompete, Leo Gmelch an der Tuba und der Posaune, Florian Burgmayr und Rainer Gruber am Akkordeon sowie Yogo Pausch am Schlagzeug. Sie bringen jedes Knarzen und jeden Windhauch mit ihren Instrumenten zum Klingen. Es wird „eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Vital, grausam, humorvoll“, prophezeit Veranstalter Hans Grünthaler von der Buchhandlung Schmid. Der Eintritt kostet 22 Euro im Vorverkauf und 25 Euro an der Abendkasse. Schüler und Studenten zahlen vier Euro weniger. Beginn am Samstag, 16. November, ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Karten gibt es in der Buchhandlung (Fuggerstraße 14), Reservierungen unter 08232/ 71952 oder www.buchhandlung-schmid.de. Wer sein Glück versuchen möchte, kann auch am Gewinnspiel unserer Zeitung teilnehmen.

Wir verlosen fünf Mal zwei Freikarten für „Tannöd“

Und so können Sie mitmachen:

So können Sie bis Dienstag, 12. November, 12 Uhr, bei der Verlosung mitspielen unter dem Stichwort „Hinterkaifeck“

