Freikarten für Leser und „für Berta“

Kleinkunst in Wehringen

In der Veranstaltungsreihe „Ein Mehr an Kultur!“ des Musikvereins Wehringen tritt die fünfköpfige Gruppe Luz Amoi aus Freising im örtlichen Bürgersaal am Samstag, 12. Oktober, um 20 Uhr auf.

Mit ihren besten selbst komponierten Liedern zum zehnten Jubiläum begeisterten die fünf sympathischen Freisinger Vollblutmusiker bereits vor einigen Jahren das Publikum im Wehringer Bürgersaal. Auf der Wehringer Bühne präsentieren sie ihr Programm „Für Berta …“

Bei unserer Verlosung haben je zwei Freikarten gewonnen:

l Günther Schneider, Königsbrunn l Barbara Burkhard, Großaitingen

l Werner Brechenmacher, Bobingen

l Maria Fischer, Wehringen

l Adolf Seyrer, Schwabmünchen

Die Karten werden vom Musikverein an der Abendkasse hinterlegt. Wir wünschen gute Unterhaltung.

für 22 Euro gibt es Tickets auf der Internetseite des Musikvereins auch zu kaufen.

