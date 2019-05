Friedensstifter und Brückenbauer in Europa

Plus In Schwabmünchen waren es Kriegsheimkehrer, die schon vor über 50 Jahren in Frankreich einstige Gegner zu Freunden machten. Heute schlagen junge Europäer Brücken in alle Richtungen.

In immer mehr EU-Mitgliedsstaaten werden europakritische Stimmen laut und rechte Parteien stärker. Doch es gibt auch Menschen und Organisationen, die sich für ein vereintes Europa einsetzten. Zu ihnen gehören die Partnerschaftsvereine der Gemeinden im Landkreis. Sie leben den europäischen Gedanken schon seit Jahrzehnten.

Freundschaft entstand aus Hilfe in der Not

Älter als die Mitgliedschaft Kroatiens in der EU ist die Freundschaftliche Beziehung der Stadt Rab zu Königsbrunn. Entstanden ist sie 1991 bei einer humanitären Hilfe für die infolge des kroatischen Unabhängigkeitskrieges in Not geratenen Menschen auf der Adria-Insel. Seit 1996 besteht eine offizielle Städtepartnerschaft. Seit 2011 ist Kroatien in der EU.

Schon seit 50 Jahren besteht die Städtepartnerschaft zwischen Bobingen und Aniche in Nordfrankreich. Gerade mit Frankreich sind viele Gemeinden im Augsburger Land verbunden. Langerringen zum Beispiel mit La Baconniere, Walkertshofen mit Oisseau, Mittelneufnach mit der Partnergemeinde Nuillé-sur-Vicoin.

Heimkehrer fordern: Nie mehr Krieg

In Schwabmünchen waren es Heimkehrer aus dem Zweiten Weltkrieg, die sich nach Frieden sehnten, als der Kalte Krieg in Europa, der Vietnamkrieg und die heranbrechende Kubakrise die Welt bedrohten. So suchte der Ortsverband der Heimkehrer (VdH) bereits 1960 nach Gleichgesinnten. Über die Dachverbände diesseits und jenseits des Rheins kam es zum Kontakt mit dem Département Territoire de Belfort und schließlich zur Verbindung mit Giromagny in der Bourgogne. Gemeinsames Ziel der 1961 offiziell verbrieften Freundschaft: „Zur Überwindung der unglücklichen Vergangenheit beider Völker beizutragen, im gemeinsamen Wunsch nach einem freien und friedlichen Europa und zum Frieden der Welt.“

Dazu will auch Luitgard Bernert beitragen. Die Lehrerin leitet heute den Verein „Freunde von Giromany“ in Schwabmünchen und war schon in jungen Jahren bei einem Jugendaustausch mit der Gemeinde in Frankreich dabei. Dieses Jahr wird Bernert Giromany zusammen mit einer Grundschulklasse besuchen. Für ihr Engagement hat sie gute Gründe: „Ich habe das Gefühl, dass der Frieden in Europa für viele selbstverständlich geworden ist.“ Doch die Verständigung über nationale Grenzen hinweg passiere nicht von allein, sagt sie. „Ich finde es wichtig, dass wir uns als Europäer fühlen und das wir lernen, auch die Unterschiede aneinander zu schätzen“, so die Vereinsvorsitzende.

Der Begründer der Freundschaft zwischen Schwabmünchen und Giromany heißt Adolf Steber. Zwischen 1945 und 1949 war er Kriegsgefangener in der Bourgogne. Dass seine damalige Initiative zur Völkerverständigung Früchte trägt, sieht Luitgard Bernert auch daran, dass ehemalige Schüler sich nach vielen Jahren noch immer an den Austausch mit Frankreich erinnern. „Wenn nach so langer Zeit noch ein Feedback kommt, dann weiß man, dass man alles richtig gemacht hat“, sagt die Lehrerin. Deshalb könnte sie sich auch durchaus vorstellen, Freundschaften mit weiteren Ländern aufzunehmen und zu unterstützen.

Junge Europäer schließen sich zusammen

Auch in Diedorf kennt jeder das Schild am Ortseingang, das die Freundschaft zwischen der Gemeinde und einer Partnerstadt verkündet. In diesem Fall ist es Bonchamp-lès-Laval. Es ist blau und die beiden Wappen werden von den Sternen der Europafahne eingerahmt. Die Verbindung besteht seit 1991. Kürzlich haben sich innerhalb des Partnerschaftsvereins die „Junge Europäer Diedorf“ gegründet.

Ihnen geht es nicht nicht mehr nur um die Verbindung mit Frankreich. Vergangenes Jahr konnte die Vereinsjugend Kontakte nach Tschechien knüpfen, da die zweite offizielle Partnerschaft Diedorfs ihr 20-jähriges Bestehen feierte. Der Partnerschaftsverein Diedorf-Bernatice lud zum Fest und auch einige Jugendliche aus Tschechien waren dabei. Der Vorsitzende der „Jungen Europäer“, Johannes Christopher, erklärt: „Die Sprachbarrieren waren zwar da, aber die Kommunikation hat erstaunlich gut funktioniert.“

Das Resultat: Am ehemals Deutsch-Französischen Jugendaustausch nehmen jetzt drei Nationen Teil. Im Sommer werden die Diedorfer zum ersten Mal zusammen mit einer Gruppe aus Tschechien nach Frankreich fahren. Ein Erfolg für die „Jungen Europäer“, denn ihr Ziel sei es vor allem, „Brücken zu bauen“, erklärt der Vorsitzende.

Besonders enge Verbindungen nach Frankreich pflegt der Partnerschaftsverein in Stadtbergen. Seit 1988 ist die Stadt mit Brie-Comte-Robert verschwistert. Politik spielt hier eine wichtige Rolle. Astrid Flagner, die Vorsitzende des Partnerschaftsvereins, betont: „Bei Kommunalwahlen in Frankreich zittern wir schon immer mit.“ Der Grund: In Frankreich ist die Stadtverwaltung für die Verschwisterung verantwortlich. Ein Politikwechsel könnte also das Aus für die Partnerschaft bedeuten. „In Frankreich ist die Angst vor einem Rechtsruck jedes Mal sehr groß“, erklärt Flagner.

Der Verein in Stadtbergen pflegt zusätzlich zu der Verschwisterung mit Brie-Comte-Robert auch die Kontakte nach Olbernhau in Sachsen und Bagnolo Mella in Italien. Flagner: „Wir leben den europäischen Gedanken, bei uns findet das abseits der großen Politik statt.“