Fröhliche Feier mit Völker verbindender Musik

Beim Sommerfest des Asylhelferkreises feiern Vertreter vieler Nationen fröhlich zusammen

Von Andrea Collisi

An wechselnden Orten in Königsbrunn feiern ehrenamtlichen Helfer im Asylbereich mit ihren Schützlingen im Sommer ein Fest.

Diesmal wurde auf dem Gelände der evangelischen Gemeinde St. Johannes gefeiert, was Dekanin Doris Sperber-Hartmann sehr recht war, gerade angesichts der Tatsache, dass den jungen Männern im Martin-Luther-Haus gekündigt werden musste wegen der Umgestaltung in eine Kita. Sie selbst wie auch Bürgermeister Franz Feigl und die Integrationslotsin für den Landkreis, Astrid Zimmermann, feierten unter den 90 Erwachsenen und 50 Kindern. Auch Kulturreferent Christian Toth war gekommen. Seit Jahren stellt er immer wieder Menschen, die aus Ländern geflohen und hier in Königsbrunn gelandet sind, in seinem Lebensmittelgeschäft zur Aushilfe oder im Minijob ein. Seit Kurzem hat auch jemand eine richtige Ausbildung dort begonnen.

Das nachmittägliche Kuchenbuffet war wie ebenso das Salat- und Spezialitätenbuffet am Abend von den deutschen Organisatoren wie den Familien aus Nigeria, Syrien, Afghanistan, Eritrea, Iran zusammengetragen worden.

Für große Begeisterung sorgte das bunte Eisangebot, bei welchem Gerry Bernäcker zur Freude der Kleinen nicht nur banal Eiskugeln in der Tüte aushob, sondern die Kreationen für jeden individuell verzierte.

Für die Kinder war das Spielmobil des Kreisjugendrings vor Ort. Den ganzen Nachmittag bis in den Abend waren die Mitarbeiterinnen dort belagert von den Kindern, deren größte Freude das Gesichterschminken war. Und während die Erwachsenen unter den schattigen Kastanienbäumen die Hitze gut ertrugen, erkundeten kleine Balancekünstler auf den Pedalos das große Terrain. Dabei wurde die sichere Hand des „langen großen Mannes“ Gerd Grabowski gern genommen.

Natürlich wurde auch getanzt. Gerade für die kurdische Community ist eine Zusammenkunft ohne Musik und Tanz kaum denkbar. Und selbst bei größter Hitze tanzen sie in fröhlicher Weise um den Baum oder im Wechselschritt über das ganze Terrain, ein Tanz kann dabei 20 Minuten oder länger dauern. Zuvor schon hatten über den Nachmittag Patrica Fleig mit der Gitarre und der syrische Musiker Arras an der Bouzouki orientalische Musik live gespielt. Dass Musik Völker verbindend ist, zeigte sich dann auch mit dem spontanen Einklinken der afrikanischen Vollblutmusikerin Happy, die mitten in die kurdischen Klänge ihren Beitrag via Mikrofon integrierte – die Musiker ließen sie nicht nur gewähren, sondern freuten sich.

Christoph Noller, der zuvor auch mit verletztem Zeh kräftig mitgetanzt hatte, und Eddy Schmid, zwei der Verantwortlichen im Asylhelferkreis, waren höchst zufrieden mit dem Nachmittag. „Ein bisschen mehr Deutsche dürften noch kommen, aber ansonsten sei das wie die Jahre zuvor ein wunderbares Fest“, lautete ihr Resümee. Ein dickes Dankeschön aber sei gerade jenen zu sagen, die den Nachmittag über in der Küche und am Ausschank standen, wie beispielsweise die 84-jährige Traudl Berndorfer.

