vor 2 Min.

Fröhliches Stadtfest mit Abschluss-Donnerwetter

Eine Königsbrunner Delegation besucht die große Mittelalterfeier in der Partnerstadt Rab

Das grandiose Mittelalterfest der Königsbrunner Partnerstadt Rab, die „Rabska fjera“, ist alljährlich ein Anziehungspunkt. Auch in diesem Jahr war eine Delegation aus der Brunnenstadt auf der kroatischen Insel vor Ort.

Das dreitägige historische Stadtfest wurde zum 18. Mal zu Ehren König Ludwigs des Großen, der die Stadt Rab im Jahre 1364 von der Herrschaft Venedigs befreite, und zu Ehren des Heiligen Christophorus, des Schutzpatrons der Stadt, gefeiert. Während der Fjera macht die ganz Stadt eine Zeitreise in die Vergangenheit. In den Gassen und Innenhöfen der Raber Altstadt zeigen die Bewohner zahlreiche Handwerksdarbietungen. Aus erster Hand sieht man, wie ein Korb geflochten, Fischernetze gewebt oder eine wohlriechende Creme auf traditionelle Weise hergestellt wird. Daneben wurden vor den Augen der zahlreichen Besucher traditionelle Spezialitäten wie Fisch, Schinken, Süßgebäck, Käse und Wein zubereitet und zum Kauf angeboten.

Die offizielle Delegation aus Königsbrunn setzte sich zusammen aus dem Stadtrat Norbert Schwalber als Vertreter von Bürgermeister Feigl, seiner Ehefrau Gisela, der Vorsitzenden des Partnerschaftsforums Königsbrunn-Rab Irene Tarasenko und der Beauftragten der Städtepartnerschaft Susanne Lorenz. Um bei den Festlichkeiten angemessen gewandet aufzutreten, hatte jeder ein passendes historisches Gewand im Gepäck. Auch Vertreter der anderen Partnerstädte aus San Marino und Slowenien waren anlässlich des historischen Festes angereist.

Zur Eröffnung der „Rabska fjera“ ziehen die Inselbewohner und ihre Gäste in ihren historischen Gewändern mit einem großen Festzug von der oberen Altstadtgasse zum Christophorusplatz. Dort begrüßte der Raber Bürgermeister Nikola Grguric alle Gäste und Besucher. Nach Auftritten von mittelalterlichen Tanz- und Musikgruppen sowie dem Hissen der Ehrenfahne durch die Raber Armbrustschützen erklärt der Raber Fürst die „Rabska fjera“ für eröffnet. Anschließend gingen die zahlreichen Besucher im Fackelschein auf Entdeckungsreise und erlebten das mittelalterliche Treiben in den Gassen. Zu einem offiziellen Empfang lud am nächsten Vormittag Bürgermeister Nikola Grguric in das Rathaus und die Abgesandten konnten sich gegenseitig kennenlernen.

Am Morgen des dritten Tages trafen sich die Teilnehmer aus den Partnerstädten und die Inselbewohner vor der Kathedrale. Bei einer feierlichen Prozession wurde die Schädelreliquie des hl. Christophorus in einer Silberschatulle durch die Straßen der Altstadt getragen. Anschließend fand der Festgottesdienst in der Kathedrale statt. Höhepunkt des Festes war nach Sonnenuntergang der Wettbewerb im Armbrustschießen des Armbrustschützenvereins Rab auf dem Christophorusplatz. Vor eindrucksvoller Kulisse lieferten sich die Schützen unter Trommelwirbel und Fanfarenklängen ein spannendes Scheibenschießen.

Leider wurde der Wettbewerb durch ein schweres Gewitter mit starkem Platzregen je beendet. Jeder Besucher versuchte, einen geschützten Platz unter Hausvorsprüngen und Sonnenschirmen der dortigen Cafés zu finden. Die Wassermassen stürzten über die Altstadt, sodass auch die Königsbrunner Teilnehmer sich entschieden, mit aufgekrempelter Kleidung und barfuß den Rückzug zum Hotel anzutreten. Trotz des jähen Endes lobte Susanne Lorenz, Beauftragte der Städtepartnerschaft, die Gastgeber: „Ich bewundere die Professionalität, die Rab bei diesem größten mittelalterlichen Fest Kroatiens entwickelt hat.“

Während der Raber Festtage übernahmen Zweiter Bürgermeister Denis Dezeljin und Luka Percinic vom Tourismusbüro die Betreuung der Königsbrunner Delegation. Trotz des dicht gedrängten Terminplanes blieb noch Zeit, um freundschaftliche Gespräche über aktuelle Themen zur Städtepartnerschaft zu führen. (AZ)

Themen Folgen