14:29 Uhr

Fünfjährige sitzt in öffentlichem Klo fest

Einen großen Schrecken hat eine Fünfjährige im Landkreis Augsburg erlebt: Sie benutzt eine öffentliche Toilette, doch als sie gehen will, geht die Tür nicht auf.

Zu einer Befreiungsaktion sind Polizei und Feuerwehr am Freitag in den Schwabmünchner Luitpoldpark (Landkreis Augsburg) ausgerückt. Ein fünfjähriges Mädchen wollte die öffentliche Toilette im Park benutzen. Doch als es wieder heraus wollte, ließ sich die Tür nicht mehr öffnen, berichtet die Polizei. Die Feuerwehr konnte das defekte Schloss schließlich öffnen. Die Fünfjährige hatte geduldig und ohne in Panik zu geraten auf ihre Retter gewartet.

Das Schloss wurde nach dem Vorfall ausgetauscht. (AZ/dpa)

