00:33 Uhr

Für Bürgerbewegung bleiben Ausbaubeiträge Thema

Stadtrat Peter Sommer erwartet in Königsbrunn einige Baufortschritte, doch ein Problem bleibt bestehen

Der Wechsel von Stadtrat Wolfgang Leis zur FDP/BF im vorigen Jahr schmerzt die Bürgerbewegung Königsbrunn (BbK) immer noch. Gleich am Anfang seiner Pressemitteilung zur jüngsten Mitgliederversammlung und Bewertung aktueller kommunalpolitischer Themen geht der Vorsitzende Peter Sommer darauf ein. Er bedauert das Ausscheiden von Leis und betont, dass er einen Austritt akzeptiert, aber nicht dass Mitnehmen des Stadtratmandates, welches der Bürgerbewegung Königsbrunn zustehe, da Leis ohne den Listenstimmen der BbK nur einen Platz jenseits der 50 erreicht hätte.

Ein Hauptgrund, warum die BbK überhaupt entstanden ist, waren Ungerechtigkeiten, die Bürger bei der Straßenausbausatzung empfanden. Sommer erinnert: „Wollte doch die Stadt Königsbrunn noch Nachzahlungen von Erschließungen haben, die bereits 50 und mehr Jahre zurücklagen.“ Die sogenannten „Wasserrebellen“ klagten und gewannen. Und sie zogen mit zwei Mann in den Stadtrat ein. Ein großes Anliegen der BbK war, dass ein Maßstabswechsel bei den Herstellungsbeiträgen durchgeführt werden soll, was im Sommer 2018 tatsächlich gelang. Doch das Kapitel ist noch nicht abgeschlossen, stellt Sommer fest. Ganze Straßenzüge, die in neuerer Zeit erschlossen und bebaut wurden, seien nur teilweise oder gar nicht abgerechnet worden. Sommer: „Wir sehen hier einen groben Verstoß gegen die Aufgaben der Stadt, denn zur Abrechnung ist nur noch Zeit bis zum 31.3.2021.“

Daher habe die BbK den Antrag gestellt: Der Stadtrat möge beschließen, dass bis zum 31.03.2021 noch Bescheide für möglichst viele Altanlagen entsprechend der technischen und nichttechnischen Voraussetzungen für die Erhebung eines Erschließungsbeitrages erstellt werden und die Untersuchung der Altanlagen fortgesetzt wird, um die Grundlage für eine Erhebung der Erschließungsbeiträge zu schaffen.“ Bei Zeit- und Personalmangel solle die Verwaltung notfalls einen privaten Dienstleister hinzuzuziehen. Sollte eine endgültige Veranlagung der Beitragszahler nicht möglich sein, sollen Vorauszahlungen auf den Beitrag erhoben werden, fordert Sommer. Sein Antrag wurde jedoch im Stadtrat noch nicht behandelt.

Froh ist Sommer hingegen, dass der Stadtrat dem mit den Freien Wähler gestellten Antrag zum sogenannten „Einheimischen-Modell“ für das Baugebiet an der Raber Straße zustimmte. Damit soll erreicht werden, dass Königsbrunner Bürger zu einem günstigeren Preis Bauland erwerben können als auswärtige Bauinteressenten.

Auch zu anderen aktuellen Themen der Stadt nahm Sommer für die Bürgerbewegung Stellung. Die tägliche Belastung des Zentrums durch etwa 16000 Fahrzeuge sei auch für ihn auf Dauer nicht hinnehmbar. Eine Neugestaltung der Bgm.-Wohlfarth-Straße sei bereits in Planung und solle schnellstmöglich umgesetzt werden. Das gleiche gilt für das Areal der Königstherme. Hier soll die Ausschreibung für die Überplanung des Geländes bekanntlich demnächst erfolgen. Ähnlich sieht es mit dem geplanten Kreisverkehr am städtischen Friedhof aus. Sommer: „Die Planung steht, jetzt muss noch eine Baufirma für die Ausführung gefunden werden, was nicht immer einfach ist. Viele Firmen beteiligen sich nicht mehr an Ausschreibungen von Bauvorhaben, da sie bereits auf längere Zeit ausgelastet sind. Das führt auch in Königsbrunn oft zu längeren Verzögerungen bei Bauvorhaben.“

Zusammen mit der Stadt hofft Sommer auch auf die erwarteten Fortschritte im Gewerbegebiet Nord, wo die Firma Globus und der Besitzer des Hin-und-Mit-Geländes Baurecht haben, sowie bei den Schulsanierungen.

Nach der einstimmigen Entlastung des Vorstands brachten auch die Neuwahlen ein einstimmiges Ergebnis: Vorsitzender bleibt Peter Sommer. Stellvertreter ist Andreas Nieß; Kassier: Wolfgang Königer; Schriftführer: Wolfgang Reinsch. Als Beisitzer wurde Robert Schneeberger vom Vorstand berufen. (ppl)

Themen Folgen