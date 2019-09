00:33 Uhr

Fürs Färben von Landsberg nach Graben

Ihren Friseursalon in der Heimgartenstraße in Graben hat Angelique Lauer in nur zwei Wochen renoviert und eingerichtet.

Angelique Lauer eröffnet ihren eigenen Friseursalon in Graben. Die meisten ihrer Kunden wohnen nicht auf dem Lechfeld

Nach Feierabend noch beim Friseur die Haare färben lassen oder ein schneller Haarschnitt in der Mittagspause – für einige Kunden des neuen Friseursalons LA Hairlights in Graben ist das keine Option. Zu lang ist die Anfahrt, sie kommen bis aus Landsberg. Der Grund dafür ist der Werdegang der Inhaberin.

Die heißt Angelique Lauer und hat die Arbeit in ihrem ersten eigenen Salon Anfang September aufgenommen. Zuvor war sie leitende Angestellte bei einem Meringer Friseur und bestand 2017 ihre Meisterprüfung. Weil sie bis kurz vor der Eröffnung noch Meringer Kunden die Haare schnitt, hat sie viele Stammkunden von dort mit zum neuen Standort in der Gräbinger Heimgartenstraße genommen.

Warum aber nehmen einige den langen Weg von Landsberg in Kauf? Ganz einfach: Auch dort hat die Friseurin als gebürtige Landsbergerin schon gearbeitet. „Diese Kunden kommen natürlich nicht nur für einen einfachen Haarschnitt“, erklärt die 27-Jährige, die jetzt in Königsbrunn wohnt. „Mit Strähnen und anderen Anliegen sitzen sie mehrere Stunden bei mir.“ Neue Kunden kommen hingegen in der Regel aus der Gegend um Graben.

Der Salon liege günstig genau in der Mitte ihrer Stammkunden und habe leergestanden, begründet Angelique Lauer ihre Standortwahl. Den Umzug brachte sie schnell über die Bühne: In nur zwei Wochen renovierte sie das Geschäft, dann kamen schon die ersten Kunden. Derzeit arbeitet sie noch alleine. „Ich will aber zwei Leute einstellen, wenn die Kunden mehr geworden sind“, verrät sie. Für die Zukunft könne sie sich auch einen zweiten Standort vorstellen.

Dass sie sich selbstständig gemacht habe, sei schon lange an der Zeit gewesen, sagt Lauer. Die meisten Friseure machten ihren eigenen Salon auf, sobald sie ihren Meister in der Tasche haben. „Ich habe so lange gewartet, weil ich noch Berufserfahrung sammeln wollte.“ Schließlich sei der Schritt in die Selbstständigkeit auch so schon fordernd genug. Sie habe sich auf Bioprodukte spezialisiert, erklärt die Friseurin. Ihr sei besonders wichtig, für alle Altersklassen vom Kind bis zum Senior das Richtige im Angebot zu haben. Über Umzug und Nachfrage könne sie sich nicht beschweren – nur das Telefon habe anfangs gestreikt, aber die Kunden seien trotzdem gekommen. (weda-)

Unter der Woche hat LA Hairlights in der Heimgartenstraße2 in Graben von 9 bis 18 Uhr geöffnet, mittwochs bis 19.30 Uhr. Samstags gibt es Termine nach Vereinbarung unter 08232/9954003.

Themen folgen