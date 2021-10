Joker Dos Santos schießt Türkgücü Königsbrunn zum Auswärtssieg

Plus Nach zähem Kampf entführt der SV Türkgücü Königsbrunn drei Punkte aus Bad Grönenbach. Maßgeblichen Anteil daran hat Joker Daniel Viana Dos Santos.

Das war das erwartet schwere Auswärtsspiel für den SV Türkgücü Königsbrunn beim TV Bad Grönenbach. Beide Teams schenkten sich nichts und kämpften in zähen Mittelfeldduellen um jeden Meter auf dem Rasen, der eher einer sumpfigen Wiese glich. Da kaum gepflegte Flachpässe gespielt werden konnten, wurden die Bälle meist hoch oder halbhoch in die gegnerische Hälfte geschlagen.