Den Torriecher fand er schon in der frühesten Jugend

Plus Daniel Hafner vom SSV Margertshausen zählt zu den gefährlichsten Stürmern der Kreisklasse – privat ist er gerne Grillmeister.

Die Hinrunde ist schon fast fertig gespielt und die Kreisklasse Augsburg Süd hat sich mittlerweile sortiert. Ganz vorne ist der SV Schwabegg, der immer noch ungeschlagen ist und bisher eine richtig abgezockte Runde spielt. Danach folgen noch, wie schon zu Saisonbeginn erwartet, Kleinaitingen, Hiltenfingen, Inningen und Margertshausen. Im Tabellenkeller kämpfen fünf Teams um das unbeliebte Abstiegsticket. Den schwarzen Peter hat derzeit die SG DJK Göggingen. Auf dem Relegationsplatz steht etwas überraschend der TSV Ustersbach, den man hier bestimmt nicht erwartet hatte. Die punktgleichen Langenneufnacher konnten den direkten Vergleich für sich entscheiden. Es bleibt also oben wie unten spannend, wer das Rennen macht.